Роспотребнадзор: новый вариант коронавируса «Пирола» заразнее «Омикрона»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Областной инфекционный центр. Красная зона. Челябинск, эпидемия, инфекционное отделение, врач, больница, коронавирус, сиз, covid, ковид, противочумной костюм, красная зона, пандемия, инфекционный центр
Роспотребнадзор предупредил об опасности нового штамма коронавируса Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Новый штамм коронавируса «Пирола» более опасный, чем «Омикрон». По данным Роспотребнадзора, «Пирола» гораздо заразнее.

«Новый вариант коронавируса (BA.2.86) „Пирола“ имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами „Омикрона“, и он более заразный, чем его предшественники», — сообщили в Роспотребнадзоре, передает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что в России растет число зараженных коронавирусом. По его словам, пока нет необходимости вводить масочный режим в Кремле. Однако такой режим уже действует в доме правительства РФ.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новый штамм коронавируса «Пирола» более опасный, чем «Омикрон». По данным Роспотребнадзора, «Пирола» гораздо заразнее. «Новый вариант коронавируса (BA.2.86) „Пирола“ имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами „Омикрона“, и он более заразный, чем его предшественники», — сообщили в Роспотребнадзоре, передает РИА Новости. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что в России растет число зараженных коронавирусом. По его словам, пока нет необходимости вводить масочный режим в Кремле. Однако такой режим уже действует в доме правительства РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...