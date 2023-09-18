Роспотребнадзор: новый вариант коронавируса «Пирола» заразнее «Омикрона»

Роспотребнадзор предупредил об опасности нового штамма коронавируса
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Новый штамм коронавируса «Пирола» более опасный, чем «Омикрон». По данным Роспотребнадзора, «Пирола» гораздо заразнее.
«Новый вариант коронавируса (BA.2.86) „Пирола“ имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами „Омикрона“, и он более заразный, чем его предшественники», — сообщили в Роспотребнадзоре, передает РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что в России растет число зараженных коронавирусом. По его словам, пока нет необходимости вводить масочный режим в Кремле. Однако такой режим уже действует в доме правительства РФ.
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