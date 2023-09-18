Реконструкцию арт-резиденции затягивают на неопределенный срок (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Открытие арт-резиденции «Миксер» в Ноябрьске (ЯНАО), которая находится в настоящее время на реконструкции, затянулось по вине подрядчика. Как рассказали корреспонденту URA.RU источники в организации, уже сейчас задержка составляет 2,5 месяца от запланированного срока.

«Изначально запуск стоял на 1 сентября, потом на 1 октября, далее — на 1 ноября и вот недавно стало известно, что не раньше 16 ноября. Проблемы то ли со строительством, то ли с подрядчиком», — рассказал собеседник агентства.

Об открытии объекта сообщал руководитель департамента молодежной политики ЯНАО Наиль Хайруллин. По словам главы ведомства, арт-резиденция должна открыться уже через несколько месяцев. При этом директор молодежного центра Елена Сухова рассказала URA.RU, что не располагает информацией о сроках сдачи объекта. Получить сведения от дирекции муниципального заказа Ноябрьска и подрядной организации также не удалось.

Проект арт-резиденции «Миксер» размещен на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Предполагается, что там разместятся предприятия общественного питания, художественные мастерские, медиа центр и офисы. На территории вокруг резиденции сделают арт-объекты и зоны отдыха.

Ранее URA.RU рассказывало, что опасения относительно соблюдения сроков сдачи объекта у городских властей возникали еще весной. К апрелю 2023 года работы были выполнены только наполовину от запланированного.