Азербайджан применил высокоточное оружие по позициям ВС Армении

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Азербайджан ударил по позициям Армении в Нагорном Карабахе Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Высокоточное оружие применено против позиций вооруженных сил Армении и военных объектов в Нагорном Карабахе. Об этом рассказали в минобороны Азербайджана.

«Применено высокоточное оружие по позициям ВС Армении», — сообщили в минобороны. Там добавили, что удар нанесен в Нагорном Карабахе.

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Высокоточное оружие применено против позиций вооруженных сил Армении и военных объектов в Нагорном Карабахе. Об этом рассказали в минобороны Азербайджана. «Применено высокоточное оружие по позициям ВС Армении», — сообщили в минобороны. Там добавили, что удар нанесен в Нагорном Карабахе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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