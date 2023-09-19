Азербайджан применил высокоточное оружие по позициям ВС Армении

Азербайджан ударил по позициям Армении в Нагорном Карабахе
новость из сюжетаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Высокоточное оружие применено против позиций вооруженных сил Армении и военных объектов в Нагорном Карабахе. Об этом рассказали в минобороны Азербайджана.
«Применено высокоточное оружие по позициям ВС Армении», — сообщили в минобороны. Там добавили, что удар нанесен в Нагорном Карабахе.
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