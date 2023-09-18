18 сентября 2023

Власти Тюмени раскрыли, когда в городе откроют трехуровневую развязку

Трехуровневую развязку в Тюмени откроют раньше срока
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Николая Цуканова , полномочного представителя президента на ЖД вокзал , строительство кольцевой автодороги и НПЗ. Тюмень , развязка, строительство, мостострой11
В реализации проекта приступили в 2020 году Фото:

Трехуровневую развязку на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы планируют открыть уже в 2023 году. Об этом сообщили в администрации Тюмени.

«Строительство ведется с опережением графика. Рабочее движение на объекте планируется запустить уже в этом году», — приводит мэрия слова директора филиала «Мостострой-11» территориальной фирмы «Мостоотряд-36» Андрея Лазарева.

Отмечается, что к реализации проекта приступили в 2020 году. Следующий этап строительства начался в 2022 году и рассчитан до декабря 2024 года.

По словам Лазарева, развязка разгрузит дороги, а также свяжет части города. Для пешеходов обустроили надземный пешеходный переход и два лифта для маломобильных граждан. «Проект очень масштабный, предусматривает строительство двух путепроводов, девяти съездов, ливневой канализации, переустройство инженерных сетей, создание широких пешеходных зон и велодорожек, посадку деревьев и кустарников», — добавил председатель комитета строительства и ремонта объектов дорожной инфраструктуры городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Михаил Нурдинов.

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Трехуровневую развязку на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы планируют открыть уже в 2023 году. Об этом сообщили в администрации Тюмени. «Строительство ведется с опережением графика. Рабочее движение на объекте планируется запустить уже в этом году», — приводит мэрия слова директора филиала «Мостострой-11» территориальной фирмы «Мостоотряд-36» Андрея Лазарева. Отмечается, что к реализации проекта приступили в 2020 году. Следующий этап строительства начался в 2022 году и рассчитан до декабря 2024 года. По словам Лазарева, развязка разгрузит дороги, а также свяжет части города. Для пешеходов обустроили надземный пешеходный переход и два лифта для маломобильных граждан. «Проект очень масштабный, предусматривает строительство двух путепроводов, девяти съездов, ливневой канализации, переустройство инженерных сетей, создание широких пешеходных зон и велодорожек, посадку деревьев и кустарников», — добавил председатель комитета строительства и ремонта объектов дорожной инфраструктуры городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Михаил Нурдинов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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