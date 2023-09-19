Симоньян назвала Пашиняна Иудой

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, симоньян маргарита
Маргарита Симоньян прокомментировала сдачу Нагорного Карабаха армянами Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Российская журналистка, главред RT Маргарита Симоньян назвала премьер-министра Армении Никола Пашиняна Иудой. Об этом стало известно из ее личного telegram-канала.

«Осталось объявить, что не было геноцида армян, и миссия Пашиняна на этой земле будет исполнена. Незавидна судьба Иуды», — пишет российская журналистка. Так она прокомментировала сдачу «армянской святыни» Нагорного Карабаха Ереваном.

Ранее сообщалось, что применено высокоточное оружие против позиций ВС Армении. Также в Минобороны добавили, что удар нанесен в Нагорном Карабахе.

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Российская журналистка, главред RT Маргарита Симоньян назвала премьер-министра Армении Никола Пашиняна Иудой. Об этом стало известно из ее личного telegram-канала. «Осталось объявить, что не было геноцида армян, и миссия Пашиняна на этой земле будет исполнена. Незавидна судьба Иуды», — пишет российская журналистка. Так она прокомментировала сдачу «армянской святыни» Нагорного Карабаха Ереваном. Ранее сообщалось, что применено высокоточное оружие против позиций ВС Армении. Также в Минобороны добавили, что удар нанесен в Нагорном Карабахе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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