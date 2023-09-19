Симоньян назвала Пашиняна Иудой

Маргарита Симоньян прокомментировала сдачу Нагорного Карабаха армянами
новость из сюжетаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Российская журналистка, главред RT Маргарита Симоньян назвала премьер-министра Армении Никола Пашиняна Иудой. Об этом стало известно из ее личного telegram-канала.
«Осталось объявить, что не было геноцида армян, и миссия Пашиняна на этой земле будет исполнена. Незавидна судьба Иуды», — пишет российская журналистка. Так она прокомментировала сдачу «армянской святыни» Нагорного Карабаха Ереваном.
Ранее сообщалось, что применено высокоточное оружие против позиций ВС Армении. Также в Минобороны добавили, что удар нанесен в Нагорном Карабахе.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.