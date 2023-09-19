В Тюмени подешевела картошка, но подорожал лук

В тюменских магазинах картофель подешевел на 182%
В тюменских продуктовых магазинах подешевела картошка, но резко подорожал лук. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала директор одного из городских супермаркетов.
«Сильно подорожал лук. В конце июня он стоил 54 рубля за килограмм, сейчас — 99. Картофель „Молодой“ был 82 рубля, теперь намного упал в цене — 29 рублей», — рассказала директор сетевого магазина.
Несколько месяцев на одном уровне держится цена на огурцы. Ранее их цена составляла от 300 рублей за килограмм, теперь же стоимость сохраняется на отметке 109 рублей.
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