В Тюмени подешевела картошка, но подорожал лук

В тюменских магазинах картофель подешевел на 182% Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В тюменских продуктовых магазинах подешевела картошка, но резко подорожал лук. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала директор одного из городских супермаркетов.

«Сильно подорожал лук. В конце июня он стоил 54 рубля за килограмм, сейчас — 99. Картофель „Молодой“ был 82 рубля, теперь намного упал в цене — 29 рублей», — рассказала директор сетевого магазина.

Несколько месяцев на одном уровне держится цена на огурцы. Ранее их цена составляла от 300 рублей за килограмм, теперь же стоимость сохраняется на отметке 109 рублей.