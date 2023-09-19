В России появится новый праздник

Госдума России в трех чтениях приняла закон об установлении новой памятной даты — 30 сентября. В этот день в 2022 году в состав России вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.
«Государственная Дума на пленарном заседании 19 сентября приняла закон об установлении новой памятной даты — 30 сентября: Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ», — следует из карточки
Все фракции нижней палаты парламента поддержали этот закон. Ранее указ о новом празднике в Госдуму внес президент РФ Владимир Путин, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Жители новых регионов много лет мужественно отстаивают свое право говорить на родном языке, свою историю, веру, культуру», — заявил Володин, его слова приводит
В 2022 году жители четырех регионов проголосовали за вхождение в состав России. После этого в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях Россия начала восстанавливать поврежденную инфрастуктуру, которую игнорировал Киев.
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