В России появится новый праздник

19 сентября 2023 в 16:11 Размер текста - 17 +

В России появится новый праздник, он будет отмечаться 30 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Госдума России в трех чтениях приняла закон об установлении новой памятной даты — 30 сентября. В этот день в 2022 году в состав России вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. «Государственная Дума на пленарном заседании 19 сентября приняла закон об установлении новой памятной даты — 30 сентября: Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ», — следует из карточки законопроекта . Все фракции нижней палаты парламента поддержали этот закон. Ранее указ о новом празднике в Госдуму внес президент РФ Владимир Путин, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Жители новых регионов много лет мужественно отстаивают свое право говорить на родном языке, свою историю, веру, культуру», — заявил Володин, его слова приводит сайт Госдумы . В 2022 году жители четырех регионов проголосовали за вхождение в состав России. После этого в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях Россия начала восстанавливать поврежденную инфрастуктуру, которую игнорировал Киев.

Госдума России в трех чтениях приняла закон об установлении новой памятной даты — 30 сентября. В этот день в 2022 году в состав России вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. «Государственная Дума на пленарном заседании 19 сентября приняла закон об установлении новой памятной даты — 30 сентября: Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ», — следует из карточки законопроекта. Все фракции нижней палаты парламента поддержали этот закон. Ранее указ о новом празднике в Госдуму внес президент РФ Владимир Путин, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Жители новых регионов много лет мужественно отстаивают свое право говорить на родном языке, свою историю, веру, культуру», — заявил Володин, его слова приводит сайт Госдумы. В 2022 году жители четырех регионов проголосовали за вхождение в состав России. После этого в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях Россия начала восстанавливать поврежденную инфрастуктуру, которую игнорировал Киев.