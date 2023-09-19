В Челябинске горит гостиница. Видео

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Пожар памятника архитектуры по ул. Семакова 8. Тюмень, мчс, дым, пожар, огонь, тушение пожара, пожарная лестница
Сотрудники МЧС локализовали пожар, произошедший на третьем этаже гостиницы Фото:

В Челябинске 19 сентября загорелась гостиница Red Crystal на улице Доватора, 11. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Поступило сообщение о пожаре в здании гостиницы Red Crystal. Горение происходит на третьем этаже, проводится эвакуация», — уточнили URA.RU в ведомстве.

Ранг пожара был повышенный, но его быстро локализовали. На данный момент в гостиничном комплексе горят вещи и мебель на площади 30 квадратных метров.

URA.RU связалось с руководством гостиницы. Там корреспонденту ответили, что на данный момент не располагают точной информацией и не могут дать комментарий.

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В Челябинске 19 сентября загорелась гостиница Red Crystal на улице Доватора, 11. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Поступило сообщение о пожаре в здании гостиницы Red Crystal. Горение происходит на третьем этаже, проводится эвакуация», — уточнили URA.RU в ведомстве. Ранг пожара был повышенный, но его быстро локализовали. На данный момент в гостиничном комплексе горят вещи и мебель на площади 30 квадратных метров. URA.RU связалось с руководством гостиницы. Там корреспонденту ответили, что на данный момент не располагают точной информацией и не могут дать комментарий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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