Сотрудники МЧС локализовали пожар, произошедший на третьем этаже гостиницы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Челябинске 19 сентября загорелась гостиница Red Crystal на улице Доватора, 11. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Поступило сообщение о пожаре в здании гостиницы Red Crystal. Горение происходит на третьем этаже, проводится эвакуация», — уточнили URA.RU в ведомстве.

Ранг пожара был повышенный, но его быстро локализовали. На данный момент в гостиничном комплексе горят вещи и мебель на площади 30 квадратных метров.

URA.RU связалось с руководством гостиницы. Там корреспонденту ответили, что на данный момент не располагают точной информацией и не могут дать комментарий.