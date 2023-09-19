В «Опоре России» назвали предельные цены на бензин

Первый вице-президент «Опоры России» Сигал: у цен на бензин нет предела

20 сентября 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Цены на бензин не должны были расти так резко, сказал Павел Сигал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Рост цен на бензин и дизель в России не прекратится, но резких подъемов выше 60-70 рублей за литр в ближайшее время ожидать не стоит. Об этом сообщил в беседе с URA.RU первый вице-президент «Опоры России», председатель Совета директоров АО «АВТОГРАДБАНК» Павел Сигал. «Страна продолжает добывать примерно столько же нефти, может чуть меньше. Нефтеперерабатывающие заводы работают на полную мощность. Нефтепродукты из-за санкций резко перестали продаваться в ряд стран Европы. При этом увеличились поставки в Китай, Индию. Но все равно, по идее в стране бензина много, цена не должна расти, но мы видим галопирующий рост. Это можно назвать загадкой. В некоторых регионах уже цена за бензин и дизель достигла уровня 60-70 рублей. Примерно в этом диапазоне она и будет оставаться, плюс-минус несколько рублей. Расти дальше резко, я думаю, не будет, но и снижаться тоже. У нас предела для совершенства нет. Цена растет и будет расти дальше пока не перестанут покупать», — сказал Павел Сигал. По его словам, на стоимость бензина влияют экономические факторы. «Это не сезонное явление. Это чисто связано с ослаблением рубля, ограничением поступления валютной выручки. Те же крупные компании, которые импортируют топливо в Индию и другие страны, не могут назад получить деньги», — отметил эксперт. Ситуация с топливом в России стала довольно серьезной, подчеркнул собеседник агентства. «Мне говорили, что в ряде регионов в Центральной России чуть ли не талоны вводят или ограничивают заправки, особенно большегрузов, которые берут большие объемы. Не знаю, не проверял, но очень серьезные люди говорили так. У меня в банке обслуживаются нефтетрейдеры как клиенты. Они рассказывали, что по подписанным контрактам они могут выбрать 10-15%, а по другой информации, если нашим крупным компаниям заплатить 100% за топливо, то они могут его отгрузить через месяц, через два», — добавил Сигал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рост цен на бензин и дизель в России не прекратится, но резких подъемов выше 60-70 рублей за литр в ближайшее время ожидать не стоит. Об этом сообщил в беседе с URA.RU первый вице-президент «Опоры России», председатель Совета директоров АО «АВТОГРАДБАНК» Павел Сигал. «Страна продолжает добывать примерно столько же нефти, может чуть меньше. Нефтеперерабатывающие заводы работают на полную мощность. Нефтепродукты из-за санкций резко перестали продаваться в ряд стран Европы. При этом увеличились поставки в Китай, Индию. Но все равно, по идее в стране бензина много, цена не должна расти, но мы видим галопирующий рост. Это можно назвать загадкой. В некоторых регионах уже цена за бензин и дизель достигла уровня 60-70 рублей. Примерно в этом диапазоне она и будет оставаться, плюс-минус несколько рублей. Расти дальше резко, я думаю, не будет, но и снижаться тоже. У нас предела для совершенства нет. Цена растет и будет расти дальше пока не перестанут покупать», — сказал Павел Сигал. По его словам, на стоимость бензина влияют экономические факторы. «Это не сезонное явление. Это чисто связано с ослаблением рубля, ограничением поступления валютной выручки. Те же крупные компании, которые импортируют топливо в Индию и другие страны, не могут назад получить деньги», — отметил эксперт. Ситуация с топливом в России стала довольно серьезной, подчеркнул собеседник агентства. «Мне говорили, что в ряде регионов в Центральной России чуть ли не талоны вводят или ограничивают заправки, особенно большегрузов, которые берут большие объемы. Не знаю, не проверял, но очень серьезные люди говорили так. У меня в банке обслуживаются нефтетрейдеры как клиенты. Они рассказывали, что по подписанным контрактам они могут выбрать 10-15%, а по другой информации, если нашим крупным компаниям заплатить 100% за топливо, то они могут его отгрузить через месяц, через два», — добавил Сигал.