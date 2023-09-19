МИД Южной Кореи вызвал посла РФ из-за визита Ким Чен Ына

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Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Космодром Восточный, Благовещенск, ким чен ын
Южная Корея призвала Россию отказаться от военного сотрудничества с КНДР Фото:

Южная Корея вызвала посла РФ и призвала отказаться от военного сотрудничества с КНДР. Об этом сообщило южнокорейское Министерство иностранных дел.

«Правительство будет сотрудничать с международным сообществом, чтобы принять решительные меры против любых действий, которые нарушают резолюции Совета Безопасности и серьезно угрожают нашей безопасности, чтобы были четкие последствия», и подчеркнул, что «такие действия окажут очень негативное влияние на отношения между РК и Россией»», — заявил первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чан Хо Джин.

Также заместитель министра иностранных дел добавил, что Россия должна действовать ответственно в Восточном море, так как она приняла резолюцию о санкциях против КНДР. Отмечается, что российский посол «внимательно выслушал» позицию Сеула и обещал довести ее до сведения Москвы.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын посетил Россию. Визит лидера Северной Кореи произошел 12 сентября. Ожидалось, что Ким Чен Ын встретится с президентов РФ Владимиром Путиным.

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Южная Корея вызвала посла РФ и призвала отказаться от военного сотрудничества с КНДР. Об этом сообщило южнокорейское Министерство иностранных дел. «Правительство будет сотрудничать с международным сообществом, чтобы принять решительные меры против любых действий, которые нарушают резолюции Совета Безопасности и серьезно угрожают нашей безопасности, чтобы были четкие последствия», и подчеркнул, что «такие действия окажут очень негативное влияние на отношения между РК и Россией»», — заявил первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чан Хо Джин. Также заместитель министра иностранных дел добавил, что Россия должна действовать ответственно в Восточном море, так как она приняла резолюцию о санкциях против КНДР. Отмечается, что российский посол «внимательно выслушал» позицию Сеула и обещал довести ее до сведения Москвы. Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын посетил Россию. Визит лидера Северной Кореи произошел 12 сентября. Ожидалось, что Ким Чен Ын встретится с президентов РФ Владимиром Путиным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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