Слуцкий написал губернатору Куйвашеву накануне выборов в свердловском городе

19 сентября 2023 в 18:40 Размер текста - 17 +

В Первоуральске пока не удалось решить проблему с питьевой водой Фото: Илья Московец © URA.RU Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий написал губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву накануне выборов мэра Первоуральска. Конфликт ударит по действующему главе Игорю Кабцу. Депутат гордумы Первоуральска от ЛДПР Дмитрий Хаймин, покровители которого выступают против Кабца, пожаловался лидеру партии Леониду Слуцкому на плохую воду. По его словам, в прошлом году в городе запустили фильтровальную станцию, но она должным образом не выполняет свою функцию. «Вода все хуже становится: мутность превышена, имеется неприятный запах и так далее — люди недовольны. Одна фильтровальная станция не поможет — нужно и коммунальные сети менять. А проблему не обсуждают — в городе все максимально затаились из-за грядущих выборов нового главы. Я написал Слуцкому, еще обратился в прокуратуру и Ростехнадзор, но пока ответов от ведомств нет», — сказал Хаймин корреспонденту URA.RU. «Получил жалобу на бездействие органов местного самоуправления в связи с необеспечением первоуральцев качественной питьевой водой. Направил депутатское обращение губернатору региона Евгению Куйвашеву», — ответил Слуцкий (документ находится в распоряжении URA.RU). Отставки Кабца, наряду с покровителями Хаймина, добивается холдинг ТМК олигарха Дмитрия Пумпянского, который владеет градообразующим предприятием — Первоуральским новотрубным заводом. В частности, 14 августа в качестве альтернативного кандидата на пост мэра выдвинули PR-щика ПНТЗ Андрея Палатова.



Однако уже на следующий день губернатор Евгений Куйвашев во время визита в город дал понять, что действующий мэр останется еще на пять лет. Лоббистом этого решения считается бывший владелец ПНТЗ, олигарх Андрей Комаров («Киберсталь»). Первый этап конкурса по выбору главы назначен на 25 сентября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий написал губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву накануне выборов мэра Первоуральска. Конфликт ударит по действующему главе Игорю Кабцу. Депутат гордумы Первоуральска от ЛДПР Дмитрий Хаймин, покровители которого выступают против Кабца, пожаловался лидеру партии Леониду Слуцкому на плохую воду. По его словам, в прошлом году в городе запустили фильтровальную станцию, но она должным образом не выполняет свою функцию. «Вода все хуже становится: мутность превышена, имеется неприятный запах и так далее — люди недовольны. Одна фильтровальная станция не поможет — нужно и коммунальные сети менять. А проблему не обсуждают — в городе все максимально затаились из-за грядущих выборов нового главы. Я написал Слуцкому, еще обратился в прокуратуру и Ростехнадзор, но пока ответов от ведомств нет», — сказал Хаймин корреспонденту URA.RU. «Получил жалобу на бездействие органов местного самоуправления в связи с необеспечением первоуральцев качественной питьевой водой. Направил депутатское обращение губернатору региона Евгению Куйвашеву», — ответил Слуцкий (документ находится в распоряжении URA.RU). Отставки Кабца, наряду с покровителями Хаймина, добивается холдинг ТМК олигарха Дмитрия Пумпянского, который владеет градообразующим предприятием — Первоуральским новотрубным заводом. В частности, 14 августа в качестве альтернативного кандидата на пост мэра выдвинули PR-щика ПНТЗ Андрея Палатова. Однако уже на следующий день губернатор Евгений Куйвашев во время визита в город дал понять, что действующий мэр останется еще на пять лет. Лоббистом этого решения считается бывший владелец ПНТЗ, олигарх Андрей Комаров («Киберсталь»). Первый этап конкурса по выбору главы назначен на 25 сентября.