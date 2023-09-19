Пашинян заявил, что Азербайджан начал этническую чистку в Нагорном Карабахе

Никол Пашинян созвал экстренный Совбез Армении из-за ситуации в Нагорном Карабахе
новость из сюжетаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайдждан своей военной операцией начал этническую чистку населения Нагорного Карабаха. Об этом заявил премьер-министра Армении Никол Пашинян во время заседания Совбеза страны.
«Азербайджан начал наземную операцию по этнической чистке армян Нагорного Карабаха, Армения никому не давала мандата на проведение этнических чисток в Нагорном Карабахе», — заявил Никол Пашинян. Трансляция заседания велась на
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