Пашинян заявил, что Азербайджан начал этническую чистку в Нагорном Карабахе

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Михаил Мишустин на заседании ЕАЭС. Чолпон-Ата, пашинян никол
Никол Пашинян созвал экстренный Совбез Армении из-за ситуации в Нагорном Карабахе Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайдждан своей военной операцией начал этническую чистку населения Нагорного Карабаха. Об этом заявил премьер-министра Армении Никол Пашинян во время заседания Совбеза страны.

«Азербайджан начал наземную операцию по этнической чистке армян Нагорного Карабаха, Армения никому не давала мандата на проведение этнических чисток в Нагорном Карабахе», — заявил Никол Пашинян. Трансляция заседания велась на youtube-канале Factor tv. Глава Армении также сообщил, что Азербайджан пытается прорвать линию соприкосновения в Нагорном Карабахе. Вся информация о конфликте есть на сайте URA.RU.

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Азербайдждан своей военной операцией начал этническую чистку населения Нагорного Карабаха. Об этом заявил премьер-министра Армении Никол Пашинян во время заседания Совбеза страны. «Азербайджан начал наземную операцию по этнической чистке армян Нагорного Карабаха, Армения никому не давала мандата на проведение этнических чисток в Нагорном Карабахе», — заявил Никол Пашинян. Трансляция заседания велась на youtube-канале Factor tv. Глава Армении также сообщил, что Азербайджан пытается прорвать линию соприкосновения в Нагорном Карабахе. Вся информация о конфликте есть на сайте URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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