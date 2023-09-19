Что сейчас происходит в Нагорном Карабахе

Азербайджан объявил о начале антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В Степанакерте/Ханкенди звучит воздушная тревога. URA.RU приводит главное, что произошло в Карабахе на этот час.
Минобороны Азербайджана сообщило о начале антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Местные СМИ сообщают о взаимных обстрелах в регионе.
Спустя время Азербайджан применил по позициям Вооруженных сил Армении в регионе высокоточное оружие. Армения тоже отвечает ударами, передает Минобороны Азербайджана на своем сайте.
Минобороны Азербайджана объяснило причины начала обстрелов. По информации ведомства, это происходит из-за роста напряженности со стороны Армении в регионе. Уточняется, что ранее несколько мирных жителей подорвались на мине, а также погибли военные Азербайджана.
По заявлению азербайджанского военного ведомства, военные страны не будут наносить удары по гражданским лицам. Все удары наносятся исключительно по военным объектам, говорится в telegram-канале министерства. Минобороны Азербайджана сообщило, что для эвакуации населения из опасной зоны в Карабахе созданы гуманитарные коридоры и пункты приема.
Азербайджанские СМИ передают, что Баку закрыло воздушное пространство со стороны Армении. Сообщается, что Россия проинформирована о ситуации в Нагорном Карабахе, также об остановке знают российские миротворцы, которые находятся в регионе, пишет РИА Новости.
Минобороны Армении сообщает, что обстановка в регионе стабильная. Они приводят данные на 13:00 по московскому времени.
Армянские СМИ передают, что Азербайджанские Вооруженные силы применяют в бою израильские беспилотники. Они летят в направлении Мартакерта. Минобороны Азербайджана сообщает, что военные Армении ведут огонь с территории, где находятся российские миротворческие силы.
Telegram-канал WarGonzo сообщает, что в Шушах начались стрелковые бои. Под артудары также попали окрестности Аскерана. Сообщается, что вооруженные силы Азербайджана находятся в Мартакреттском районе.
Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ведет контакты с Азербайджаном. По итогам переговоров российское ведомство выпустит заявление.