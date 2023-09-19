В Якутске ребенок погиб под обрушившейся бетонной плитой

В Якутске рядом с многоквартирным домом на четырех детей обрушилась бетонная плита. Один ребенок погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Якутии.
«В городе Якутске по ул. Автодорожной обрушилась бетонная плита на детей. Один ребенок погиб, двое переданы медикам», — говорится в сообщении. Также на месте происшествия работают 2 единицы техники и свыше 10 человек личного состава. Следователи разбираются, почему конструкция рухнула.
Ранее сообщалось, что на открытии парка ДКУ в Карпинске (Свердловская область) девочка получила компрессионный перелом позвоночника. Она прыгала на батуте. Сейчас ребенок находится в больнице, прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего.
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