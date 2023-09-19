В Якутске ребенок погиб под обрушившейся бетонной плитой

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Город. Курган, машина скорой помощи, скорая помошь
На четырех детей обрушилась бетонная плита, один из них погиб Фото:

В Якутске рядом с многоквартирным домом на четырех детей обрушилась бетонная плита. Один ребенок погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Якутии.

«В городе Якутске по ул. Автодорожной обрушилась бетонная плита на детей. Один ребенок погиб, двое переданы медикам», — говорится в сообщении. Также на месте происшествия работают 2 единицы техники и свыше 10 человек личного состава. Следователи разбираются, почему конструкция рухнула.

Ранее сообщалось, что на открытии парка ДКУ в Карпинске (Свердловская область) девочка получила компрессионный перелом позвоночника. Она прыгала на батуте. Сейчас ребенок находится в больнице, прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего.

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В Якутске рядом с многоквартирным домом на четырех детей обрушилась бетонная плита. Один ребенок погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Якутии. «В городе Якутске по ул. Автодорожной обрушилась бетонная плита на детей. Один ребенок погиб, двое переданы медикам», — говорится в сообщении. Также на месте происшествия работают 2 единицы техники и свыше 10 человек личного состава. Следователи разбираются, почему конструкция рухнула. Ранее сообщалось, что на открытии парка ДКУ в Карпинске (Свердловская область) девочка получила компрессионный перелом позвоночника. Она прыгала на батуте. Сейчас ребенок находится в больнице, прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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