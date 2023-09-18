Прокуратура изучит, как девочка из Карпинска получила перелом позвоночника на батуте в парке

Прокуратура Карпинска ведет дело девочки, которая получила перелом позвоночника

19 сентября 2023 в 13:51 Размер текста - 17 +

Прокуратура проверит законность размещения злополучного батута Фото: Сергей Русанов © URA.RU Девочка, которая прыгала на батуте на открытии парка ДКУ в Карпинске (Свердловская область), получила компрессионный перелом позвоночника. Сейчас делом занимается прокуратура Карпинска. «Прокуратура Карпинска организовала проверку соблюдения законодательства о безопасной эксплуатации аттракционов в связи с травмированием девочки, 2016 г. р. Установлено, что в воскресенье, 17 сентября 2023 года, в дневное время в парке культуры Угольщиков в Карпинске во время игры на батуте учащаяся первого класса получила компрессионный перелом позвоночника», — сообщили в региональном ведомстве. Сейчас ребенок находится в больнице. Прокуроры будут выяснять обстоятельства произошедшего, дадут оценку соблюдению законодательства при эксплуатации игрового оборудования, а также законности его размещения. «При наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования», — подчеркнули в пресс-службе свердловской прокуратуры. Ранее стало известно, что в Карпинске ребенок повредил спину, когда скакал на батуте. Инцидент произошел на открытии парка ДКУ после реконструкции.

Девочка, которая прыгала на батуте на открытии парка ДКУ в Карпинске (Свердловская область), получила компрессионный перелом позвоночника. Сейчас делом занимается прокуратура Карпинска. «Прокуратура Карпинска организовала проверку соблюдения законодательства о безопасной эксплуатации аттракционов в связи с травмированием девочки, 2016 г. р. Установлено, что в воскресенье, 17 сентября 2023 года, в дневное время в парке культуры Угольщиков в Карпинске во время игры на батуте учащаяся первого класса получила компрессионный перелом позвоночника», — сообщили в региональном ведомстве. Сейчас ребенок находится в больнице. Прокуроры будут выяснять обстоятельства произошедшего, дадут оценку соблюдению законодательства при эксплуатации игрового оборудования, а также законности его размещения. «При наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования», — подчеркнули в пресс-службе свердловской прокуратуры. Ранее стало известно, что в Карпинске ребенок повредил спину, когда скакал на батуте. Инцидент произошел на открытии парка ДКУ после реконструкции.