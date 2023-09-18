Прокуратура изучит, как девочка из Карпинска получила перелом позвоночника на батуте в парке

Девочка, которая прыгала на батуте на открытии парка ДКУ в Карпинске (Свердловская область), получила компрессионный перелом позвоночника. Сейчас делом занимается прокуратура Карпинска.
«Прокуратура Карпинска организовала проверку соблюдения законодательства о безопасной эксплуатации аттракционов в связи с травмированием девочки, 2016 г. р. Установлено, что в воскресенье, 17 сентября 2023 года, в дневное время в парке культуры Угольщиков в Карпинске во время игры на батуте учащаяся первого класса получила компрессионный перелом позвоночника», — сообщили в региональном ведомстве.
Сейчас ребенок находится в больнице. Прокуроры будут выяснять обстоятельства произошедшего, дадут оценку соблюдению законодательства при эксплуатации игрового оборудования, а также законности его размещения. «При наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования», — подчеркнули в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Ранее стало известно, что в Карпинске ребенок повредил спину, когда скакал на батуте. Инцидент произошел на открытии парка ДКУ после реконструкции.
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