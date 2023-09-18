18 сентября 2023

Бывший начальник тыла курганского УМВД скончался после аварии

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Город. Курган , бсмп, машина скорой помощи, скорая помошь
Курганский экс-силовик умер в больнице после ДТП Фото:

Экс-руководитель службы тыла УМВД по Курганской области Александр Желтышев скончался после того, как попал в аварию в начале сентября. Об этом сообщили в УМВД региона.

«Управление МВД России по Курганской области с прискорбием сообщает, что 19 сентября текущего года на 44-м году жизни скончался полковник внутренней службы в отставке Желтышев Александр Григорьевич», — сообщили в полиции. Мужчина, занимавший ранее должность начальника тыла управления МВД, умер после полученных в ДТП травм.

Происшествие, после которого экс-полицейский попал в больницу, случилось 8 сентября. Пьяный водитель сбил Желтышева, ехавшего на велосипеде, на улице Свободы. Мужчина умер спустя несколько дней в больницу. По факту наезда возбуждено уголовное дело.

Бывший полицейский работал в службе тыла УМВД с 2012 года. «За период службы в органах внутренних дел Желтышев А.Г. награжден медалями „За доблесть в службе“, „За отличие в службе“ II и III степени.», — сообщают в полиции и выражают соболезнования родным и близким бывшего коллеги.

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Экс-руководитель службы тыла УМВД по Курганской области Александр Желтышев скончался после того, как попал в аварию в начале сентября. Об этом сообщили в УМВД региона. «Управление МВД России по Курганской области с прискорбием сообщает, что 19 сентября текущего года на 44-м году жизни скончался полковник внутренней службы в отставке Желтышев Александр Григорьевич», — сообщили в полиции. Мужчина, занимавший ранее должность начальника тыла управления МВД, умер после полученных в ДТП травм. Происшествие, после которого экс-полицейский попал в больницу, случилось 8 сентября. Пьяный водитель сбил Желтышева, ехавшего на велосипеде, на улице Свободы. Мужчина умер спустя несколько дней в больницу. По факту наезда возбуждено уголовное дело. Бывший полицейский работал в службе тыла УМВД с 2012 года. «За период службы в органах внутренних дел Желтышев А.Г. награжден медалями „За доблесть в службе“, „За отличие в службе“ II и III степени.», — сообщают в полиции и выражают соболезнования родным и близким бывшего коллеги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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