Бывший начальник тыла курганского УМВД скончался после аварии

19 сентября 2023 в 18:09 Размер текста - 17 +

Курганский экс-силовик умер в больнице после ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-руководитель службы тыла УМВД по Курганской области Александр Желтышев скончался после того, как попал в аварию в начале сентября. Об этом сообщили в УМВД региона. «Управление МВД России по Курганской области с прискорбием сообщает, что 19 сентября текущего года на 44-м году жизни скончался полковник внутренней службы в отставке Желтышев Александр Григорьевич», — сообщили в полиции. Мужчина, занимавший ранее должность начальника тыла управления МВД, умер после полученных в ДТП травм. Происшествие, после которого экс-полицейский попал в больницу, случилось 8 сентября. Пьяный водитель сбил Желтышева, ехавшего на велосипеде, на улице Свободы. Мужчина умер спустя несколько дней в больницу. По факту наезда возбуждено уголовное дело. Бывший полицейский работал в службе тыла УМВД с 2012 года. «За период службы в органах внутренних дел Желтышев А.Г. награжден медалями „За доблесть в службе“, „За отличие в службе“ II и III степени.», — сообщают в полиции и выражают соболезнования родным и близким бывшего коллеги.

Экс-руководитель службы тыла УМВД по Курганской области Александр Желтышев скончался после того, как попал в аварию в начале сентября. Об этом сообщили в УМВД региона. «Управление МВД России по Курганской области с прискорбием сообщает, что 19 сентября текущего года на 44-м году жизни скончался полковник внутренней службы в отставке Желтышев Александр Григорьевич», — сообщили в полиции. Мужчина, занимавший ранее должность начальника тыла управления МВД, умер после полученных в ДТП травм. Происшествие, после которого экс-полицейский попал в больницу, случилось 8 сентября. Пьяный водитель сбил Желтышева, ехавшего на велосипеде, на улице Свободы. Мужчина умер спустя несколько дней в больницу. По факту наезда возбуждено уголовное дело. Бывший полицейский работал в службе тыла УМВД с 2012 года. «За период службы в органах внутренних дел Желтышев А.Г. награжден медалями „За доблесть в службе“, „За отличие в службе“ II и III степени.», — сообщают в полиции и выражают соболезнования родным и близким бывшего коллеги.