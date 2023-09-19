Школам Пермского края не хватает десятков учителей

В обязанности учителей включены классное руководство и ведение электронного журнала ЭПОС Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В начале нового учебного года школы Перми и Пермского края остро нуждаются в учителях. Это следует из объявлений на сайте Headhunter, где размещены десятки вакансий в общеобразовательных учебных заведениях. Наибольшее количество учителей требуется Березникам, где в местных школах пустуют более 50 рабочих мест.

«МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» города Березники». Требуются учителя английского языка, математики и информатики, химии. Обязанности — планирование и осуществление учебного процесса в соответствии с программой школы, классное руководство. У иногородних есть возможность принять участие в муниципальной программе, в рамках которой есть возможность получения компенсации расходов по аренде жилья, а также 1,4 млн рублей на приобретение жилья в Березниках», — сообщается в объявлениях на Headhunter.

По данным сервиса, уровень предлагаемой зарплаты в государственных школах края — от 20 тысяч рублей. Общеобразовательные учебные заведения краевой столицы готовы платить учителям от 30 тысяч рублей и выше. Например, пермской школе № 81 требуются учителя физики, химии и географии, а также педагог-организатор. В целом в школах Перми наиболее востребованы учителя русского языка и литературы, английского языка и истории. Помимо преподавания профильного предмета, в обязанности входит ведение электронного журнала ЭПОС.

Также, по данным Headhunter, набор учителей ведут частные школы, но в них свободно не более десяти рабочих мест. Например, пермское ООО «Детская академия» готово принять на работу учителя хореографии на зарплату в 20 тысяч рублей, а школа Alphabet предлагает должность преподавателя китайского языка с зарплатой в 50 тысяч рублей. Самую высокую заработную плату обещает частная школа цифровых технологий. Там более 80 тысяч рублей готовы платить преподавателю технического кружка.

Ранее о проблеме с нехваткой учителей сообщали власти Пермского края. По данным регионального министерства образования перечень вакантных должностей в школах, где остро стоит вопрос кадрового обеспечения, включает более 150 общеобразовательных учебных заведений.