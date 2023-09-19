Пермячке грозит срок за гибель ребенка во время купания

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, купаться запрещено
Пляж не был оборудован для купания Фото:

В Пермском крае жительницу Добрянки обвинили в смерти восьмилетнего мальчика. Как пояснили следователи, женщина позвала детей купаться на реку, а позже ушла, оставив их без присмотра. Мальчик, который не умел плавать, в итоге утонул.

«Подозреваемая, проживающая в одном из многоквартирных домов города Добрянка, без согласия родителей позвала с собой гуляющих во дворе дома детей купаться на реку. Достоверно зная, что городской пляж не оборудован и купаться на нем запрещено, женщина оставила детей, в том числе и 8-летнего мальчика, без присмотра и контроля. В результате малолетний, не имеющий навыков плавания, зашел на глубину и утонул», — говорится на сайте СУ СКР по Пермскому краю.

В отношении женщины возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Ей грозит до двух лет лишения свободы. Следователи также намерены оценить работу чиновников, которые отвечают за содержание пляжа.

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В Пермском крае жительницу Добрянки обвинили в смерти восьмилетнего мальчика. Как пояснили следователи, женщина позвала детей купаться на реку, а позже ушла, оставив их без присмотра. Мальчик, который не умел плавать, в итоге утонул. «Подозреваемая, проживающая в одном из многоквартирных домов города Добрянка, без согласия родителей позвала с собой гуляющих во дворе дома детей купаться на реку. Достоверно зная, что городской пляж не оборудован и купаться на нем запрещено, женщина оставила детей, в том числе и 8-летнего мальчика, без присмотра и контроля. В результате малолетний, не имеющий навыков плавания, зашел на глубину и утонул», — говорится на сайте СУ СКР по Пермскому краю. В отношении женщины возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Ей грозит до двух лет лишения свободы. Следователи также намерены оценить работу чиновников, которые отвечают за содержание пляжа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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