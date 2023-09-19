Пермячке грозит срок за гибель ребенка во время купания

В Пермском крае жительницу Добрянки обвинили в смерти восьмилетнего мальчика. Как пояснили следователи, женщина позвала детей купаться на реку, а позже ушла, оставив их без присмотра. Мальчик, который не умел плавать, в итоге утонул.
«Подозреваемая, проживающая в одном из многоквартирных домов города Добрянка, без согласия родителей позвала с собой гуляющих во дворе дома детей купаться на реку. Достоверно зная, что городской пляж не оборудован и купаться на нем запрещено, женщина оставила детей, в том числе и 8-летнего мальчика, без присмотра и контроля. В результате малолетний, не имеющий навыков плавания, зашел на глубину и утонул», — говорится на сайте СУ СКР по Пермскому краю.
В отношении женщины возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Ей грозит до двух лет лишения свободы. Следователи также намерены оценить работу чиновников, которые отвечают за содержание пляжа.
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