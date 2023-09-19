Власти РФ дали понять, как именно будут развивать Донбасс

Власти развивают Донбасс по стандартам всех российских регионов

19 сентября 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе стратсессии акцентировал на развитии инфраструктуры в новых регионах Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Власти развивают Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области по тем же принципам, что и другие регионы РФ. В течение 2-3 лет в них, как и в большой России, появятся хорошие дороги, аэропорты и медобслуживание. Перспективные проекты будут реализовываться ускоренно. Такое мнение высказал URA.RU директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, комментируя итоги стратегической сессии по развитию инфраструктуры с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина 19 сентября. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 19 сентября в ходе стратегической сессии по развитию инфраструктуры подчеркнул, что особое внимание важно уделять Донецкой и Луганской народным республикам, Херсонской и Запорожской областям. «Там необходимо в кратчайшие сроки создать городскую среду по тем же стандартам, которые действуют во всех российских субъектах», — заявил Михаил Мишустин. По словам главы правительства, чтобы выполнить все соответствующие задачи, в Донбассе были запущены новые финансовые инструменты, такие как инфраструктурные облигации, бюджетные и специальные казначейские кредиты. «Они широко востребованы и показывают на сегодня эффективность», — подчеркнул Мишустин. Новые регионы системно входят в жизнь России, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Эти регионы — часть Российской Федерации. Это мы и демонстрируем. Никаких обсуждений, никаких компромиссов. Они субъекты РФ, такие же, как Липецкая, Воронежская области и другие. У них такие же правила, такое же развитие. Там где есть перспективные проекты, там они будут развиваться ускоренно. Там где нужно поддержание хозяйственной инфраструктуры — там это будет сделано. Там будет все так же как и в большой стране: хорошие дороги, хорошие аэропорты, хорошее медицинское обслуживание и другое», — пояснил Солонников. Говоря о развитии новых регионов, эксперт уточнил, что речь идет о сроке в 2-3 года. «За один год ничего не меняется. Даже проект асфальтирования дорог, закатать асфальт, включить бюджетирование — и то два цикла. 2-3 года это нормально», — заверил собеседник агентства. Он также добавил, что постепенно ситуация в Донбассе должна выйти из чрезвычайного управления в нормальный режим. «Михаил Мишустин об этом и говорит. Все регионы должны выходить из „ручного режима управления“ в рамках СВО в общую экономическую плоскость», — подытожил Солонников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти развивают Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области по тем же принципам, что и другие регионы РФ. В течение 2-3 лет в них, как и в большой России, появятся хорошие дороги, аэропорты и медобслуживание. Перспективные проекты будут реализовываться ускоренно. Такое мнение высказал URA.RU директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, комментируя итоги стратегической сессии по развитию инфраструктуры с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина 19 сентября. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 19 сентября в ходе стратегической сессии по развитию инфраструктуры подчеркнул, что особое внимание важно уделять Донецкой и Луганской народным республикам, Херсонской и Запорожской областям. «Там необходимо в кратчайшие сроки создать городскую среду по тем же стандартам, которые действуют во всех российских субъектах», — заявил Михаил Мишустин. По словам главы правительства, чтобы выполнить все соответствующие задачи, в Донбассе были запущены новые финансовые инструменты, такие как инфраструктурные облигации, бюджетные и специальные казначейские кредиты. «Они широко востребованы и показывают на сегодня эффективность», — подчеркнул Мишустин. Новые регионы системно входят в жизнь России, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Эти регионы — часть Российской Федерации. Это мы и демонстрируем. Никаких обсуждений, никаких компромиссов. Они субъекты РФ, такие же, как Липецкая, Воронежская области и другие. У них такие же правила, такое же развитие. Там где есть перспективные проекты, там они будут развиваться ускоренно. Там где нужно поддержание хозяйственной инфраструктуры — там это будет сделано. Там будет все так же как и в большой стране: хорошие дороги, хорошие аэропорты, хорошее медицинское обслуживание и другое», — пояснил Солонников. Говоря о развитии новых регионов, эксперт уточнил, что речь идет о сроке в 2-3 года. «За один год ничего не меняется. Даже проект асфальтирования дорог, закатать асфальт, включить бюджетирование — и то два цикла. 2-3 года это нормально», — заверил собеседник агентства. Он также добавил, что постепенно ситуация в Донбассе должна выйти из чрезвычайного управления в нормальный режим. «Михаил Мишустин об этом и говорит. Все регионы должны выходить из „ручного режима управления“ в рамках СВО в общую экономическую плоскость», — подытожил Солонников.