Кремль отреагировал на эскалацию в Карабахе: главные заявления

В Кремле обеспокоены обострением ситуации в Карабахе
новость из сюжетаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
В Кремле обеспокоены резкой эскалацией напряженности в Нагорном Карабахе. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. URA.RU собрало его основные заявления.
- На фоне обострения ситуации главным становится обеспечение безопасности мирного населения и предотвращение человеческих жертв;
- российские военные стараются повернуть процесс урегулирования ситуации в политико-дипломатическое русло;
- Россия призывает Армению и Азербайджан следовать трехсторонним документам, подписанным в 2020 году, но при этом принимать во внимание новые реалии, в том числе факт признания армянской стороной территории следует убедить Баку и Ереван отказаться от силовых методов и сесть за стол переговоров;
- вопрос о расширении контингента российских миротворцев следует адресовать Минобороны России — только военные могут высказать экспертное мнение по этому вопросу;
- миротворцы выполняют свою функцию, но ситуация остается непростой; нынешний всплеск напряженности и возобновление боевых действия являются серьезным вызовом и угрозой для мирного населения;
- жизни российских миротворцев пока ничего не угрожает;
- Владимир Путин получил на днях от Никола Пашиняна подробное письмо, где излагалась точка зрения армянской стороны на ситуацию в Карабахе;
- буквально вчера закончилась большая работа по возобновлению поставок гуманитарной помощи в Карабах, и первые партии пошли в регион
- Россия не была заблаговременно поставлена Азербайджаном в известность о начале военной операции.
Днем 19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе. По данным армянских СМИ, обстрелу подверглись Степанакерт, Шуша и ряд других населенных пунктов. В Азербайджане заявили, что цель операции — «уничтожение военной инфраструктуры нелигитимного режима» региона.
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