Кремль отреагировал на эскалацию в Карабахе: главные заявления

Песков: главным в Карабахе становится безопасность мирного населения
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
В Кремле обеспокоены обострением ситуации в Карабахе Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Кремле обеспокоены резкой эскалацией напряженности в Нагорном Карабахе. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. URA.RU собрало его основные заявления.

  • На фоне обострения ситуации главным становится обеспечение безопасности мирного населения и предотвращение человеческих жертв;
  • российские военные стараются повернуть процесс урегулирования ситуации в политико-дипломатическое русло;
  • Россия призывает Армению и Азербайджан следовать трехсторонним документам, подписанным в 2020 году, но при этом принимать во внимание новые реалии, в том числе факт признания армянской стороной территории следует убедить Баку и Ереван отказаться от силовых методов и сесть за стол переговоров;
  • вопрос о расширении контингента российских миротворцев следует адресовать Минобороны России — только военные могут высказать экспертное мнение по этому вопросу;
  • миротворцы выполняют свою функцию, но ситуация остается непростой; нынешний всплеск напряженности и возобновление боевых действия являются серьезным вызовом и угрозой для мирного населения;
  • жизни российских миротворцев пока ничего не угрожает;
  • Владимир Путин получил на днях от Никола Пашиняна подробное письмо, где излагалась точка зрения армянской стороны на ситуацию в Карабахе;
  • буквально вчера закончилась большая работа по возобновлению поставок гуманитарной помощи в Карабах, и первые партии пошли в регион
  • Россия не была заблаговременно поставлена Азербайджаном в известность о начале военной операции.

Днем 19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе. По данным армянских СМИ, обстрелу подверглись Степанакерт, Шуша и ряд других населенных пунктов. В Азербайджане заявили, что цель операции — «уничтожение военной инфраструктуры нелигитимного режима» региона.

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В Кремле обеспокоены резкой эскалацией напряженности в Нагорном Карабахе. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. URA.RU собрало его основные заявления. Днем 19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе. По данным армянских СМИ, обстрелу подверглись Степанакерт, Шуша и ряд других населенных пунктов. В Азербайджане заявили, что цель операции — «уничтожение военной инфраструктуры нелигитимного режима» региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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