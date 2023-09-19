Пермяк, обвиненный в похищении детей, написал заявление в полицию

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Мера пресечения Веронике Наумовой. Екатеринбург, полицейские, силовики, чкаловский районный суд, сотрудники полиции
Полиции предстоит выяснить, кто стоит за распространением лжи Фото:

В пермских пабликах в социальных сетях распространили информацию о том, что неизвестные в разных населенных пунктах Пермского муниципального округа останавливают детей и предлагают прокатиться с ними. В постах указывались номер и марка автомобиля. Но, как сообщили в мэрии ЗАТО Звездный, полиция уже выяснила, что информация эта фейковая. Владелец машины написал заявление в правоохранительные органы.

«Информация проверена сотрудниками полиции Звездного и Пермского муниципального округа. Она не подтвердилась. В настоящее время гражданин пишет заявление о распространяемой в отношении его недостоверной информации», — сообщается на официальной странице администрации ЗАТО Звездный в соцсети «ВКонтакте».

Зимой 2022 года житель Березников рассказывал в соцсетях, а затем и журналистам, что его сына пытался похитить неизвестный на машине. Мужчина утверждал, что это не первый случай в городе.

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В пермских пабликах в социальных сетях распространили информацию о том, что неизвестные в разных населенных пунктах Пермского муниципального округа останавливают детей и предлагают прокатиться с ними. В постах указывались номер и марка автомобиля. Но, как сообщили в мэрии ЗАТО Звездный, полиция уже выяснила, что информация эта фейковая. Владелец машины написал заявление в правоохранительные органы. «Информация проверена сотрудниками полиции Звездного и Пермского муниципального округа. Она не подтвердилась. В настоящее время гражданин пишет заявление о распространяемой в отношении его недостоверной информации», — сообщается на официальной странице администрации ЗАТО Звездный в соцсети «ВКонтакте». Зимой 2022 года житель Березников рассказывал в соцсетях, а затем и журналистам, что его сына пытался похитить неизвестный на машине. Мужчина утверждал, что это не первый случай в городе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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