Житель Березников заявил о попытках похищения детей

Мальчику удалось сбежать от неизвестного мужчины (фото из архива) Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Березниках Пермского края неизвестный пытался похитить первоклассника, и это далеко не первый подобный случай в городе. Ранее неизвестный пытался увезти маленькую девочку, рассказал URA.RU Александр — отец первоклассника, которому 5 декабря удалось сбежать от похитителя.

«Не так давно у нас была попытка похищения девочки. Только место другое и машина была белая, а вчера сына пытались увезти на машине цвета мокрый асфальт или черной», — рассказал мужчина. Пермяк признался, что не единожды беседовал на тему незнакомых людей с сыном. Поэтому, когда неизвестный мужчина предложил ребенку сесть в его автомобиль, мальчик убежал.

По словам отца первоклассника, он написал заявление в полицию и разместил пост о произошедшем в социальной сети «ВКонтакте», чтобы как можно больше родителей предупредили своих детей о том, что не нужно садиться в машины к незнакомым людям. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю URA.RU сообщили, что заявление жителя Березников поступило в полицию 5 декабря. Сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.