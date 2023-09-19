США ввели санкции против пермского завода за связи с Ираном

Пермское АО «ОДК-СТАР» попало под санкции Минфина США
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Разное. Москва, сша, флаг сша
США уверены в связях пермского завода с Ираном Фото:
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Пермское предприятие оборонно-промышленного комплекса АО «ОДК-СТАР» попало под санкции Минфина США. Причиной стали связи завода с Ираном, говорится на сайте американского ведомства.

«АО „ОДК-СТАР“, ул. Куйбышева, 140А, Пермь, Россия. Подпадает под вторичные санкции», — указано в обновленном санкционном списке. Кроме пермского предприятия в реестр попали технический центр «Дельта-Аэро» и компания «Аэросила». Все они, по утверждению Минфина США, сотрудничают с иранской авиастроительной корпорацией (Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation).

АО «ОДК-СТАР» занимается разработкой и производством систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями воздушного, наземного и морского назначения. Предприятие входит в АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Госкорпорации Ростех.

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Пермское предприятие оборонно-промышленного комплекса АО «ОДК-СТАР» попало под санкции Минфина США. Причиной стали связи завода с Ираном, говорится на сайте американского ведомства. «АО „ОДК-СТАР“, ул. Куйбышева, 140А, Пермь, Россия. Подпадает под вторичные санкции», — указано в обновленном санкционном списке. Кроме пермского предприятия в реестр попали технический центр «Дельта-Аэро» и компания «Аэросила». Все они, по утверждению Минфина США, сотрудничают с иранской авиастроительной корпорацией (Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation). АО «ОДК-СТАР» занимается разработкой и производством систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями воздушного, наземного и морского назначения. Предприятие входит в АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Госкорпорации Ростех.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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