США ввели санкции против пермского завода за связи с Ираном

Пермское АО «ОДК-СТАР» попало под санкции Минфина США

19 сентября 2023 в 19:39 Размер текста - 17 +

США уверены в связях пермского завода с Ираном Фото: Алексей Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Пермское предприятие оборонно-промышленного комплекса АО «ОДК-СТАР» попало под санкции Минфина США. Причиной стали связи завода с Ираном, говорится на сайте американского ведомства. «АО „ОДК-СТАР“, ул. Куйбышева, 140А, Пермь, Россия. Подпадает под вторичные санкции», — указано в обновленном санкционном списке. Кроме пермского предприятия в реестр попали технический центр «Дельта-Аэро» и компания «Аэросила». Все они, по утверждению Минфина США, сотрудничают с иранской авиастроительной корпорацией (Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation). АО «ОДК-СТАР» занимается разработкой и производством систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями воздушного, наземного и морского назначения. Предприятие входит в АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Госкорпорации Ростех.

Пермское предприятие оборонно-промышленного комплекса АО «ОДК-СТАР» попало под санкции Минфина США. Причиной стали связи завода с Ираном, говорится на сайте американского ведомства. «АО „ОДК-СТАР“, ул. Куйбышева, 140А, Пермь, Россия. Подпадает под вторичные санкции», — указано в обновленном санкционном списке. Кроме пермского предприятия в реестр попали технический центр «Дельта-Аэро» и компания «Аэросила». Все они, по утверждению Минфина США, сотрудничают с иранской авиастроительной корпорацией (Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation). АО «ОДК-СТАР» занимается разработкой и производством систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями воздушного, наземного и морского назначения. Предприятие входит в АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Госкорпорации Ростех.