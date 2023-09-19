Путин расширит военное производство в России

19 сентября 2023 в 23:33 Размер текста - 17 +

Президент Владимир Путин намерен нарастить производство вооружений в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Владимир Путин расширит военное производство в России. Это позволит не только обеспечить армию всем необходимым сейчас, но и сделать запас на перспективу, разработать новые виды вооружений. Так исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов трактует URA.RU заседание Военно-промышленной комиссии РФ, которое Путин провел 19 сентября провел в Ижевске. По словам политолога, обсуждение роста ОПК важно сейчас, потому что идет формирование бюджета на ближайшие 3 года. В День оружейника 19 сентября Владимир Путин отправился в Ижевск, один из ведущих центров отечественной оборонной промышленности, который также носит неофициальное звание «оружейной столицы» России. Там президент посетил предприятие «Аэроскан», выпускающее боеприпасы «Ланцет» и беспилотники-разведчики. После глава государства провел заседание Военно-промышленной комиссии. Президент начал заседание с вопроса о необходимости определить приоритетные задачи на 2024 год. «По итогам восьми месяцев текущего года организациям ОПК удалось сохранить стабильный темп работы и не только выполнить график поставок, но и по отдельным направлениям кратно увеличить выпуск военной продукции. Вместе с тем, нужно повысить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО», — указал Владимир Путин. Вторым важным вопросом повестки совещания глава государства назвал формирование проекта Государственной программы вооружения на 2025—2034 годы. «Мы должны смотреть вперед, заглядывать „за горизонт“. Системная, последовательная реализация госпрограммы позволяет совершенствовать технический, боевой потенциал, вести разработку и запускать в серийное производство перспективные образцы вооружений и техники», — пояснил президент. При этом, по словам Путина, в связи с проведением спецоперации, беспрецедентным санкционным давлением на Россию и ростом численности Вооруженных Сил, потребности в военной технике увеличиваются. А значит, необходимо уточнить данные по программе вооружения и объемы обеспечения. «Ряд финансовых вопросов остаются пока нерешенными, предлагаю их обсудить и принять решение с учетом экономических возможностей государства. Сейчас идет завершающая работа по бюджету на следующий год и на „трехлетку“», — отметил российский лидер. Последним, третьим вопросом, стало рассмотрение кандидатов на роль генеральных конструкторов по созданию вооружения и военной техники, а также кандидатов на должности руководителей приоритетных технологических направлений. Все три вопроса повестки заседания являются ключевыми для расширения ОПК, уверен исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «Модернизация оборонного комплекса важна для государства. По ряду позиций нужно наращивание продукции. А учитывая угрозы, которые стоят перед нами, требуется держать запасы пороха сухими. Плюс важны разработки новых видов вооружений, которые тоже создаются не за месяц-два и требуют больших затрат. Поэтому нужны плановые действия, которые позволят расширить производства и сделать запас на перспективу. Упор делается не только на обеспечение всем необходимым, но и на то, что нужно будет армии завтра», — говорит Кузнецов. Заседание имеет огромное значение и в свете идущего сейчас бюджетного процесса. «Необходимо все просчитывать, есть вложения, которые имеют большую дистанцию — основные фонды, станки, оборудование, материалы, кадры. Важны бюджетные корректировки, чтобы в ближайшие 2-3 года у оборонщиков была работа. Кроме того, оборонка в промышленности у нас самая быстрорастущая сфера, а учитывая актуальные потребности и выделяемые средства, конечно, ответственность повышается — чтобы деньги не разворовывались», — подчеркнул эксперт. Расширение производства продукции ОПК важно в свете формирования новых военных округов и подразделений, считает Кузнецов. «Весной создавали новые военные округа, армии, дивизии. Это огромные штаты, их надо вооружить, одеть, обуть, чтобы эти части были полностью обеспечены, потому что с большой долей вероятности, это будут боевые соединения», — подытожил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Владимир Путин расширит военное производство в России. Это позволит не только обеспечить армию всем необходимым сейчас, но и сделать запас на перспективу, разработать новые виды вооружений. Так исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов трактует URA.RU заседание Военно-промышленной комиссии РФ, которое Путин провел 19 сентября провел в Ижевске. По словам политолога, обсуждение роста ОПК важно сейчас, потому что идет формирование бюджета на ближайшие 3 года. В День оружейника 19 сентября Владимир Путин отправился в Ижевск, один из ведущих центров отечественной оборонной промышленности, который также носит неофициальное звание «оружейной столицы» России. Там президент посетил предприятие «Аэроскан», выпускающее боеприпасы «Ланцет» и беспилотники-разведчики. После глава государства провел заседание Военно-промышленной комиссии. Президент начал заседание с вопроса о необходимости определить приоритетные задачи на 2024 год. «По итогам восьми месяцев текущего года организациям ОПК удалось сохранить стабильный темп работы и не только выполнить график поставок, но и по отдельным направлениям кратно увеличить выпуск военной продукции. Вместе с тем, нужно повысить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО», — указал Владимир Путин. Вторым важным вопросом повестки совещания глава государства назвал формирование проекта Государственной программы вооружения на 2025—2034 годы. «Мы должны смотреть вперед, заглядывать „за горизонт“. Системная, последовательная реализация госпрограммы позволяет совершенствовать технический, боевой потенциал, вести разработку и запускать в серийное производство перспективные образцы вооружений и техники», — пояснил президент. При этом, по словам Путина, в связи с проведением спецоперации, беспрецедентным санкционным давлением на Россию и ростом численности Вооруженных Сил, потребности в военной технике увеличиваются. А значит, необходимо уточнить данные по программе вооружения и объемы обеспечения. «Ряд финансовых вопросов остаются пока нерешенными, предлагаю их обсудить и принять решение с учетом экономических возможностей государства. Сейчас идет завершающая работа по бюджету на следующий год и на „трехлетку“», — отметил российский лидер. Последним, третьим вопросом, стало рассмотрение кандидатов на роль генеральных конструкторов по созданию вооружения и военной техники, а также кандидатов на должности руководителей приоритетных технологических направлений. Все три вопроса повестки заседания являются ключевыми для расширения ОПК, уверен исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «Модернизация оборонного комплекса важна для государства. По ряду позиций нужно наращивание продукции. А учитывая угрозы, которые стоят перед нами, требуется держать запасы пороха сухими. Плюс важны разработки новых видов вооружений, которые тоже создаются не за месяц-два и требуют больших затрат. Поэтому нужны плановые действия, которые позволят расширить производства и сделать запас на перспективу. Упор делается не только на обеспечение всем необходимым, но и на то, что нужно будет армии завтра», — говорит Кузнецов. Заседание имеет огромное значение и в свете идущего сейчас бюджетного процесса. «Необходимо все просчитывать, есть вложения, которые имеют большую дистанцию — основные фонды, станки, оборудование, материалы, кадры. Важны бюджетные корректировки, чтобы в ближайшие 2-3 года у оборонщиков была работа. Кроме того, оборонка в промышленности у нас самая быстрорастущая сфера, а учитывая актуальные потребности и выделяемые средства, конечно, ответственность повышается — чтобы деньги не разворовывались», — подчеркнул эксперт. Расширение производства продукции ОПК важно в свете формирования новых военных округов и подразделений, считает Кузнецов. «Весной создавали новые военные округа, армии, дивизии. Это огромные штаты, их надо вооружить, одеть, обуть, чтобы эти части были полностью обеспечены, потому что с большой долей вероятности, это будут боевые соединения», — подытожил собеседник агентства.