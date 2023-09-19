19 сентября 2023

В Екатеринбурге почти два месяца ищут пропавшую 42-летнюю женщину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, шляпа, женщина в шляпе
Последний раз женщину видели 26 июля, с тех пор она не выходит на связь Фото:

В Екатеринбурге полиция и волонтеры ищут пропавшую 26 июля 42-летнюю Юлию Малкову. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Приметы: рост 167 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, темно-серые глаза. На момент пропажи была одета в желто-бежевую куртку, темное трико, черные кроссовки», — сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда.

Последний раз женщину видели 26 июля, с тех пор она не выходит на связь. Если вы видели Юлию или знаете, где она находится, то сообщите по номеру 8 (965) 533-33-99.

Фото:

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В Екатеринбурге полиция и волонтеры ищут пропавшую 26 июля 42-летнюю Юлию Малкову. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 167 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, темно-серые глаза. На момент пропажи была одета в желто-бежевую куртку, темное трико, черные кроссовки», — сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда. Последний раз женщину видели 26 июля, с тех пор она не выходит на связь. Если вы видели Юлию или знаете, где она находится, то сообщите по номеру 8 (965) 533-33-99.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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