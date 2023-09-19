Последний раз женщину видели 26 июля, с тех пор она не выходит на связь
В Екатеринбурге полиция и волонтеры ищут пропавшую 26 июля 42-летнюю Юлию Малкову. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Приметы: рост 167 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, темно-серые глаза. На момент пропажи была одета в желто-бежевую куртку, темное трико, черные кроссовки», — сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда.
Последний раз женщину видели 26 июля, с тех пор она не выходит на связь. Если вы видели Юлию или знаете, где она находится, то сообщите по номеру 8 (965) 533-33-99.
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