Rzeczpospolita: Дуда отказался встречаться с Зеленским на Генассамблее ООН

Президент Польши Анджей Дуда отменил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН из-за изменений в своем расписании встреч. Об этом написала польская газета Rzeczpospolita.
«На 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН должна была состояться встреча Владимира Зеленского и Андрея Дуды. Однако президент Польши сообщил, что из-за изменения расписания других заседаний мероприятие было исключено из повестки дня», —
Зеленский выступил на Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 19 сентября. Украинский лидер для полета на заседание впервые с февраля 2022 года использовал самолет государственной авиакомпании «Украина», передает «Национальная служба новостей». Генассамблея ООН проходит с 19 по 23 сентября, также заседание состоится 26 сентября.
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