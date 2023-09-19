19 сентября 2023

Rzeczpospolita: Дуда отказался встречаться с Зеленским на Генассамблее ООН

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, Анджей Дуда, stock
Анджей Дуда (слева на фото) не встретился с Владимиром Зеленским из-за изменений в своем расписании Фото:

Президент Польши Анджей Дуда отменил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН из-за изменений в своем расписании встреч. Об этом написала польская газета Rzeczpospolita.

«На 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН должна была состояться встреча Владимира Зеленского и Андрея Дуды. Однако президент Польши сообщил, что из-за изменения расписания других заседаний мероприятие было исключено из повестки дня», — отмечается в материале.

Зеленский выступил на Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 19 сентября. Украинский лидер для полета на заседание впервые с февраля 2022 года использовал самолет государственной авиакомпании «Украина», передает «Национальная служба новостей». Генассамблея ООН проходит с 19 по 23 сентября, также заседание состоится 26 сентября.

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Президент Польши Анджей Дуда отменил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН из-за изменений в своем расписании встреч. Об этом написала польская газета Rzeczpospolita. «На 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН должна была состояться встреча Владимира Зеленского и Андрея Дуды. Однако президент Польши сообщил, что из-за изменения расписания других заседаний мероприятие было исключено из повестки дня», — отмечается в материале. Зеленский выступил на Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 19 сентября. Украинский лидер для полета на заседание впервые с февраля 2022 года использовал самолет государственной авиакомпании «Украина», передает «Национальная служба новостей». Генассамблея ООН проходит с 19 по 23 сентября, также заседание состоится 26 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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