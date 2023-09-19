«Коммерсант» выяснил стоимость проекта магистралей Путина

«Коммерсант»: предложенные Путиным магистрали обойдутся в 11 трлн рублей

20 сентября 2023 в 05:01 Размер текста - 17 +

Общая протяженность новых высокоскоростных дорог составит 4,37 тысячи километров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Строительство четырех высокоскоростных автомагистралей (ВСМ) по оценке правительства России будет стоить 10,8 триллионов рублей. Перечень проектов предложен президентом страны Владимиром Путиным. «В дополнение к ранее звучавшей оценке инвестиций в ВСМ Москва—Петербург (1,7 трлн руб. без учета стоимости входов в столицы) ВСМ Москва—Воронеж—Ростов-на-Дону—Адлер оценивается в 3,2 трлн руб., она позволяет сократить скорость движения между конечными точками в три раза, до 7 часов 50 минут. ВСМ Москва—Нижний Новгород—Казань—Екатеринбург оценивается в 4 трлн руб. (в 3,6 раза быстрее, до 6 часов 36 минут), а Москва—Смоленск—Минск — в 1,9 трлн руб. (в 2,3 раза, до 3 часов 4 минут)», — ознакомился с данными по стоимости проектов « Коммерсант ». Общая протяженность высокоскоростных дорог составит 4,37 тысячи километров. Их эксплуатация должна увеличить доходы в казну государства на 15,1 триллиона рублей, при этом ВВП вырастет на 35,2 триллиона. Ранее президент России Владимир Путин предложил построить скоростную автомагистраль от Санкт-Петербурга до Владивостока. Дорога послужит развитию туризма, а также поспособствует связи логистических, аграрных и производственных центров. Также магистраль может дать импульс предпринимательству в стране.

Строительство четырех высокоскоростных автомагистралей (ВСМ) по оценке правительства России будет стоить 10,8 триллионов рублей. Перечень проектов предложен президентом страны Владимиром Путиным. «В дополнение к ранее звучавшей оценке инвестиций в ВСМ Москва—Петербург (1,7 трлн руб. без учета стоимости входов в столицы) ВСМ Москва—Воронеж—Ростов-на-Дону—Адлер оценивается в 3,2 трлн руб., она позволяет сократить скорость движения между конечными точками в три раза, до 7 часов 50 минут. ВСМ Москва—Нижний Новгород—Казань—Екатеринбург оценивается в 4 трлн руб. (в 3,6 раза быстрее, до 6 часов 36 минут), а Москва—Смоленск—Минск — в 1,9 трлн руб. (в 2,3 раза, до 3 часов 4 минут)», — ознакомился с данными по стоимости проектов «Коммерсант». Общая протяженность высокоскоростных дорог составит 4,37 тысячи километров. Их эксплуатация должна увеличить доходы в казну государства на 15,1 триллиона рублей, при этом ВВП вырастет на 35,2 триллиона. Ранее президент России Владимир Путин предложил построить скоростную автомагистраль от Санкт-Петербурга до Владивостока. Дорога послужит развитию туризма, а также поспособствует связи логистических, аграрных и производственных центров. Также магистраль может дать импульс предпринимательству в стране.