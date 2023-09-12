Путин придумал, как соединить Дальний Восток с остальной Россией

Путин предложил провести магистраль от Санкт-Петербурга до Владивостока
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин предложил соединить Петербург с Владивостоком автомагистралью Фото:

Соединить Дальний Восток с остальной Россией можно с помощью автомагистрали, которая пройдет от Санкт-Петербурга до Владивостока. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Скоростные автомобильные магистрали пройдут через Сибирь, Дальний Восток до Тихого океана. Будет сформирован единый транспортный коридор „Россия“ от Санкт-Петербурга до Владивостока», — сказал Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам российского лидера, дорога послужит развитию туризма, а также поспособствует связи логистических, аграрных и производственных центров. Также магистраль может дать импульс предпринимательству в стране. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия-24».

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Соединить Дальний Восток с остальной Россией можно с помощью автомагистрали, которая пройдет от Санкт-Петербурга до Владивостока. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Скоростные автомобильные магистрали пройдут через Сибирь, Дальний Восток до Тихого океана. Будет сформирован единый транспортный коридор „Россия“ от Санкт-Петербурга до Владивостока», — сказал Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). По словам российского лидера, дорога послужит развитию туризма, а также поспособствует связи логистических, аграрных и производственных центров. Также магистраль может дать импульс предпринимательству в стране. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия-24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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