Путин придумал, как соединить Дальний Восток с остальной Россией

Путин предложил провести магистраль от Санкт-Петербурга до Владивостока

12 сентября 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Владимир Путин предложил соединить Петербург с Владивостоком автомагистралью Фото: Владимир Андреев © URA.RU Соединить Дальний Восток с остальной Россией можно с помощью автомагистрали, которая пройдет от Санкт-Петербурга до Владивостока. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Скоростные автомобильные магистрали пройдут через Сибирь, Дальний Восток до Тихого океана. Будет сформирован единый транспортный коридор „Россия“ от Санкт-Петербурга до Владивостока», — сказал Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). По словам российского лидера, дорога послужит развитию туризма, а также поспособствует связи логистических, аграрных и производственных центров. Также магистраль может дать импульс предпринимательству в стране. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия-24».

Соединить Дальний Восток с остальной Россией можно с помощью автомагистрали, которая пройдет от Санкт-Петербурга до Владивостока. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Скоростные автомобильные магистрали пройдут через Сибирь, Дальний Восток до Тихого океана. Будет сформирован единый транспортный коридор „Россия“ от Санкт-Петербурга до Владивостока», — сказал Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). По словам российского лидера, дорога послужит развитию туризма, а также поспособствует связи логистических, аграрных и производственных центров. Также магистраль может дать импульс предпринимательству в стране. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия-24».