Мэр Ситникова позволила курганцам задавать ей вопросы

Мэр Кургана Ситникова открыла комментарии для общения с жителями во «Вконтакте»

Об изменениях мэр Елена Ситникова сообщила на своей странице во «ВКонтакте» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэр Кургана Елена Ситникова заявила, что открыла комментарии на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Об этом она написала в своем аккаунте, который существует полтора года.

«Понимая, что далеко не каждый готов написать официальное письмо в администрацию или обратиться к главе города лично, открываю комментарии на своей странице. Это расширит возможности нашего общения, а также позволит оперативнее реагировать на вопросы, которые необходимо решить здесь и сейчас», — сообщила Ситникова.

В том же посте она объяснила правила комментирования на ее странице. Мэр попросила не переходить на личности, не оскорблять кого-то и не использовать ненормативную лексику. Также она отметила, что на ее странице не нужно публиковать рекламу. Комментарии, нарушающие эти правила, будут удалены.

«Просьба: при обращении указывать больше конкретной информации — точный адрес проблемы, время, место и т. п. Все это поможет детально разобраться в теме и дать проработанный ответ на поставленный вопрос. Всегда открыта к диалогу», — добавила Ситникова.

Ранее директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев предложил курганцам добавляться в друзья в соцсети «ВКонтакте». Однако он отметил, что не будет принимать в друзья тех, кто хочет распространять сплетни и необоснованный негатив с несуществующих аккаунтов.