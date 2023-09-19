19 сентября 2023

Мэр Ситникова позволила курганцам задавать ей вопросы

Мэр Кургана Ситникова открыла комментарии для общения с жителями во «Вконтакте»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция на тему проведения Дня города. Курган , ситникова елена
Об изменениях мэр Елена Ситникова сообщила на своей странице во «ВКонтакте» Фото:

Мэр Кургана Елена Ситникова заявила, что открыла комментарии на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Об этом она написала в своем аккаунте, который существует полтора года.

«Понимая, что далеко не каждый готов написать официальное письмо в администрацию или обратиться к главе города лично, открываю комментарии на своей странице. Это расширит возможности нашего общения, а также позволит оперативнее реагировать на вопросы, которые необходимо решить здесь и сейчас», — сообщила Ситникова.

В том же посте она объяснила правила комментирования на ее странице. Мэр попросила не переходить на личности, не оскорблять кого-то и не использовать ненормативную лексику. Также она отметила, что на ее странице не нужно публиковать рекламу. Комментарии, нарушающие эти правила, будут удалены.

«Просьба: при обращении указывать больше конкретной информации — точный адрес проблемы, время, место и т. п. Все это поможет детально разобраться в теме и дать проработанный ответ на поставленный вопрос. Всегда открыта к диалогу», — добавила Ситникова.

Ранее директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев предложил курганцам добавляться в друзья в соцсети «ВКонтакте». Однако он отметил, что не будет принимать в друзья тех, кто хочет распространять сплетни и необоснованный негатив с несуществующих аккаунтов.

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Мэр Кургана Елена Ситникова заявила, что открыла комментарии на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Об этом она написала в своем аккаунте, который существует полтора года. «Понимая, что далеко не каждый готов написать официальное письмо в администрацию или обратиться к главе города лично, открываю комментарии на своей странице. Это расширит возможности нашего общения, а также позволит оперативнее реагировать на вопросы, которые необходимо решить здесь и сейчас», — сообщила Ситникова. В том же посте она объяснила правила комментирования на ее странице. Мэр попросила не переходить на личности, не оскорблять кого-то и не использовать ненормативную лексику. Также она отметила, что на ее странице не нужно публиковать рекламу. Комментарии, нарушающие эти правила, будут удалены. «Просьба: при обращении указывать больше конкретной информации — точный адрес проблемы, время, место и т. п. Все это поможет детально разобраться в теме и дать проработанный ответ на поставленный вопрос. Всегда открыта к диалогу», — добавила Ситникова. Ранее директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев предложил курганцам добавляться в друзья в соцсети «ВКонтакте». Однако он отметил, что не будет принимать в друзья тех, кто хочет распространять сплетни и необоснованный негатив с несуществующих аккаунтов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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