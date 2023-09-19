Челябинцам не дали вывезти в Узбекистан контрафактные пиломатериалы

Пиломатериалы из березы в таможенной декларации указывать не стали Фото: Екатерина Сычкова

Сотрудникам компании из Челябинской области не позволили отправить в Узбекистан контрафактные пиломатериалы из березы. Как рассказали в пресс-службе Челябинской таможни, от контроля пытались скрыть 10 тонн продукции.

«Сокрытые от контроля 10 тонн пиломатериалов из березы обнаружили сотрудники таможни и погрануправления ФСБ России по региону при осмотре железнодорожной платформы. Груз пытались незаконно отправить в Узбекистан», — сообщили в ведомстве.

Злоумышленники подали таможенную декларацию, в которой указали лишь доски из сосны. В результате таможенники возбудили административное дело, товар арестовали. Максимальное наказание, которое могут применить, предусматривает конфискацию продукции и штраф в двойном размере ее стоимости.

В регионе зарегистрировано 12 организаций, которые поставляют древесину за рубеж. В 2023 году они подали 100 деклараций на товар совокупным весом 4,5 тысячи тонн. Среди основных нарушений встречаются подмена понятий, когда деловую древесину пытаются вывозить под видом топливной, и занижение объемов. По нарушениям законодательства возбуждено девять уголовных и 10 административных дел. Выявлено перемещение свыше пяти тысяч кубометров незаконного лесоматериала. И. о. начальника Челябинской таможни Андрей Гурский заявил о высоком уровне криминогенности отрасли.