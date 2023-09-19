Новый мэр Перми взял на работу коллегу по правительству

Замглавы Перми по вопросам экономики будет назначена руководитель агентства инвестиционного развития Пермского края Яна Фурман. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в правительстве края и мэрии Перми. Ожидается, что глава города Эдуард Соснин подпишет все официальные документы о ее назначении на следующей неделе.
«Яна Фурман Соснину знакома по предыдущей работе. В мэрии она будет отвечать за блок экономического развития и привлечения инвестиций», — говорит источник.
URA.RU направило запрос с пресс-службу правительства Пермского края, на момент публикации ответ не был получен. В пресс-службе мэрии Перми сообщили, что никаких кадровых решений еще не принято.
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