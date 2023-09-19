Новый мэр Перми взял на работу коллегу по правительству

Замом мэра Перми станет Яна Фурман из регионального Агентства инвестразвития

20 сентября 2023 в 11:08 Размер текста - 17 +

Яна Фурман будет отвечать за экономику Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU Замглавы Перми по вопросам экономики будет назначена руководитель агентства инвестиционного развития Пермского края Яна Фурман. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в правительстве края и мэрии Перми. Ожидается, что глава города Эдуард Соснин подпишет все официальные документы о ее назначении на следующей неделе. «Яна Фурман Соснину знакома по предыдущей работе. В мэрии она будет отвечать за блок экономического развития и привлечения инвестиций», — говорит источник. URA.RU направило запрос с пресс-службу правительства Пермского края, на момент публикации ответ не был получен. В пресс-службе мэрии Перми сообщили, что никаких кадровых решений еще не принято.

Замглавы Перми по вопросам экономики будет назначена руководитель агентства инвестиционного развития Пермского края Яна Фурман. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в правительстве края и мэрии Перми. Ожидается, что глава города Эдуард Соснин подпишет все официальные документы о ее назначении на следующей неделе. «Яна Фурман Соснину знакома по предыдущей работе. В мэрии она будет отвечать за блок экономического развития и привлечения инвестиций», — говорит источник. URA.RU направило запрос с пресс-службу правительства Пермского края, на момент публикации ответ не был получен. В пресс-службе мэрии Перми сообщили, что никаких кадровых решений еще не принято.