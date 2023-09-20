Путин дал обещание Южной Осетии

Владимир Путин поздравил Южную Осетию с Днем Республики
Президент РФ Владимир Путин пообещал помогать властям и жителям Южной Осетии. Об этом говорится в поздравительной телеграмме главе региона Алану Гаглоеву по случаю Дня Республики.
«Хотел бы подтвердить, что Россия будет и впредь оказывать всемерное содействие властям и народу Южной Осетии в обеспечении национальной безопасности, а также в решении актуальных задач государственного строительства и социально- экономического развития», — написал Путин.
Президент пожелал Гаглоеву здоровья и успехов, а жителям региона — счастья и благополучия. Путин также подчеркнул важность дружбы Республики.
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