Путин дал обещание Южной Осетии

Путин поздравил Южную Осетию с Днем республики
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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Санкт-Петербург, негры, африканцы, путин владимир, мнангагва эммерсон, африканские дипломаты
Владимир Путин поздравил Южную Осетию с Днем Республики Фото:

Президент РФ Владимир Путин пообещал помогать властям и жителям Южной Осетии. Об этом говорится в поздравительной телеграмме главе региона Алану Гаглоеву по случаю Дня Республики.

«Хотел бы подтвердить, что Россия будет и впредь оказывать всемерное содействие властям и народу Южной Осетии в обеспечении национальной безопасности, а также в решении актуальных задач государственного строительства и социально- экономического развития», — написал Путин.

Президент пожелал Гаглоеву здоровья и успехов, а жителям региона — счастья и благополучия. Путин также подчеркнул важность дружбы Республики.

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Президент РФ Владимир Путин пообещал помогать властям и жителям Южной Осетии. Об этом говорится в поздравительной телеграмме главе региона Алану Гаглоеву по случаю Дня Республики. «Хотел бы подтвердить, что Россия будет и впредь оказывать всемерное содействие властям и народу Южной Осетии в обеспечении национальной безопасности, а также в решении актуальных задач государственного строительства и социально- экономического развития», — написал Путин. Президент пожелал Гаглоеву здоровья и успехов, а жителям региона — счастья и благополучия. Путин также подчеркнул важность дружбы Республики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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