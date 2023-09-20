Путин дал обещание Южной Осетии

Путин поздравил Южную Осетию с Днем республики

20 сентября 2023 в 11:07 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поздравил Южную Осетию с Днем Республики Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин пообещал помогать властям и жителям Южной Осетии. Об этом говорится в поздравительной телеграмме главе региона Алану Гаглоеву по случаю Дня Республики. «Хотел бы подтвердить, что Россия будет и впредь оказывать всемерное содействие властям и народу Южной Осетии в обеспечении национальной безопасности, а также в решении актуальных задач государственного строительства и социально- экономического развития», — написал Путин. Президент пожелал Гаглоеву здоровья и успехов, а жителям региона — счастья и благополучия. Путин также подчеркнул важность дружбы Республики.

Президент РФ Владимир Путин пообещал помогать властям и жителям Южной Осетии. Об этом говорится в поздравительной телеграмме главе региона Алану Гаглоеву по случаю Дня Республики. «Хотел бы подтвердить, что Россия будет и впредь оказывать всемерное содействие властям и народу Южной Осетии в обеспечении национальной безопасности, а также в решении актуальных задач государственного строительства и социально- экономического развития», — написал Путин. Президент пожелал Гаглоеву здоровья и успехов, а жителям региона — счастья и благополучия. Путин также подчеркнул важность дружбы Республики.