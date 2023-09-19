Глава свердловской азербайджанской диаспоры обратился к землякам

Глава азербайджанской диаспоры на Урале Шихлинский призвал избегать провокаций

20 сентября 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

Азербайджанскую диаспору призвали соблюдать мир и избегать провокаций Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе После обострения конфликта в Нагорном Карабахе глава свердловской азербайджанской диаспоры Шахин Шихлинский обратился к своим уральским землякам. Он рассказал URA.RU, что призвал избегать провокаций и конфликтов. «Мы постоянно ведем профилактическую работу среди земляков, и вчера [на фоне последних событий] я встречался с нашим куратором из правоохранительных органов. Потом я обратился ко всем нашим землякам — чтобы не было никаких провокаций и конфликтов», — объяснил Шахин Шихлинский. Новость по теме Как прошла первая ночь военной операции в Карабахе Он подчеркнул, что азербайджанцы на Урале строго соблюдают законы Российской Федерации. «Мы живем мирно, дружно, хорошо, каждый занимается своим делом. Никаких стычек, никаких проблем у нас нет», — добавил Шихлинский. По его данным, в Свердловской области проживает около 50 тысяч азербайджанцев. О начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе Азербайджан объявил 19 сентября. Целью операции азербайджанские власти назвали «уничтожение военной инфраструктуры нелигитимного режима» в регионе. Как сообщали армянские СМИ, обстрелу подверглись Степанакерт, Шуша и ряд других населенных пунктов. Вся актуальная информация — в сюжете URA.RU.

После обострения конфликта в Нагорном Карабахе глава свердловской азербайджанской диаспоры Шахин Шихлинский обратился к своим уральским землякам. Он рассказал URA.RU, что призвал избегать провокаций и конфликтов. «Мы постоянно ведем профилактическую работу среди земляков, и вчера [на фоне последних событий] я встречался с нашим куратором из правоохранительных органов. Потом я обратился ко всем нашим землякам — чтобы не было никаких провокаций и конфликтов», — объяснил Шахин Шихлинский. Он подчеркнул, что азербайджанцы на Урале строго соблюдают законы Российской Федерации. «Мы живем мирно, дружно, хорошо, каждый занимается своим делом. Никаких стычек, никаких проблем у нас нет», — добавил Шихлинский. По его данным, в Свердловской области проживает около 50 тысяч азербайджанцев. О начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе Азербайджан объявил 19 сентября. Целью операции азербайджанские власти назвали «уничтожение военной инфраструктуры нелигитимного режима» в регионе. Как сообщали армянские СМИ, обстрелу подверглись Степанакерт, Шуша и ряд других населенных пунктов. Вся актуальная информация — в сюжете URA.RU.