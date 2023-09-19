19 сентября 2023

Глава свердловской азербайджанской диаспоры обратился к землякам

Глава азербайджанской диаспоры на Урале Шихлинский призвал избегать провокаций
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин на двусторонних встречах в Чолпон-Ате. Чолпон-Ата, флаг азербайджана, азербайджан
Азербайджанскую диаспору призвали соблюдать мир и избегать провокаций Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

После обострения конфликта в Нагорном Карабахе глава свердловской азербайджанской диаспоры Шахин Шихлинский обратился к своим уральским землякам. Он рассказал URA.RU, что призвал избегать провокаций и конфликтов.

«Мы постоянно ведем профилактическую работу среди земляков, и вчера [на фоне последних событий] я встречался с нашим куратором из правоохранительных органов. Потом я обратился ко всем нашим землякам — чтобы не было никаких провокаций и конфликтов», — объяснил Шахин Шихлинский.

Новость по теме
Как прошла первая ночь военной операции в Карабахе

Он подчеркнул, что азербайджанцы на Урале строго соблюдают законы Российской Федерации. «Мы живем мирно, дружно, хорошо, каждый занимается своим делом. Никаких стычек, никаких проблем у нас нет», — добавил Шихлинский. По его данным, в Свердловской области проживает около 50 тысяч азербайджанцев.

О начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе Азербайджан объявил 19 сентября. Целью операции азербайджанские власти назвали «уничтожение военной инфраструктуры нелигитимного режима» в регионе. Как сообщали армянские СМИ, обстрелу подверглись Степанакерт, Шуша и ряд других населенных пунктов. Вся актуальная информация — в сюжете URA.RU.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После обострения конфликта в Нагорном Карабахе глава свердловской азербайджанской диаспоры Шахин Шихлинский обратился к своим уральским землякам. Он рассказал URA.RU, что призвал избегать провокаций и конфликтов. «Мы постоянно ведем профилактическую работу среди земляков, и вчера [на фоне последних событий] я встречался с нашим куратором из правоохранительных органов. Потом я обратился ко всем нашим землякам — чтобы не было никаких провокаций и конфликтов», — объяснил Шахин Шихлинский. Он подчеркнул, что азербайджанцы на Урале строго соблюдают законы Российской Федерации. «Мы живем мирно, дружно, хорошо, каждый занимается своим делом. Никаких стычек, никаких проблем у нас нет», — добавил Шихлинский. По его данным, в Свердловской области проживает около 50 тысяч азербайджанцев. О начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе Азербайджан объявил 19 сентября. Целью операции азербайджанские власти назвали «уничтожение военной инфраструктуры нелигитимного режима» в регионе. Как сообщали армянские СМИ, обстрелу подверглись Степанакерт, Шуша и ряд других населенных пунктов. Вся актуальная информация — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...