Как прошла первая ночь военной операции в Карабахе

С начала операции в Карабахе погибли семеро мирных, 35 человек пострадали
новость из сюжетаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Почти сутки прошли с момента, как Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. URA.RU приводит информацию о том, как прошла первая ночь с начала операции.
- К вечеру с начала операции армия Азербайджана прорвала линию соприкосновения в Нагорном Карабахе в нескольких местах Под контроль страны перешли 60 позиций. Армия также уничтожила несколько десятков артиллерийских и минометных установок.
- Армения обвинила Россию в том, что та якобы не выполняет своих обязательств по защите, которые были сформированы в ходе трехсторонних соглашений по Нагорному Карабаху. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сослался на подпись президента РФ Владимира Путина.
- Протестующие, которые вышли на улицы Еревана и перекрыли все улицы возле здания правительства, разошлись ближе к пяти утра. На тот момент осталось несколько десятков человек.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Вашингтон призвал Алиева прекратить конфликт. При этом сам глава Азербайджана заявил о готовности провести переговоры с населением Карабаха.
- Армянские СМИ сообщили о семерых погибших мирных граждан в ходе военных столкновений в Нагорном Карабахе. Всего ранены 35 человек, среди них 13 детей, передает Armenpress. Азербайджан до этого подчеркивал, что операция направлена на уничтожение военной инфраструктуры. Также во время столкновений с Вооруженными силами Азербайджана в Нагорном Карабахе погиб мэр города Матуни Азнавур Сарьян.
- В Минобороны Азербайджана уточнили, что антитеррористическая операция в Карабахе продолжается. В ведомстве страны отчитались о разрушении боевых позиций, военной техники и других средств подавления.
- Алиев заявил, что Азербайджан намерен закончить свою операцию как только армянская сторона сложит оружие. Он добавил, что хочет встретиться с населением Карабаха.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!