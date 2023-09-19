Челябинская ФСБ обезвредила хакера, распространявшего личные данные жителей

В Челябинске сотрудники УФСБ по региону задержали хакера, который взламывал банковские и госсистемы, получая доступ к базам данных граждан. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, полученные данные он распространял за деньги.
«Мужчина использовал программное обеспечение, заведомо предназначенного для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации. С помощью оборудования он незаконно получал доступ к личным кабинетам от интернет-сервисов, в том числе госучреждений, банковских систем, и распространял их за денежное вознаграждение в мессенджере», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
В настоящее время мужчина задержан. В его отношении возбуждено сразу несколько уголовных дел: по ч. 1 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации») и ч. 2 ст. 273 УК РФ («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ»).
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