19 сентября 2023

В Перми открывается альтернативная 300-летию города выставка «Пермь 30»

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Ночь музеев. Пермь , творчество, креатив, художественная самодеятельность, центр городской культуры
ЦГК приглашает на новую выставку 21 сентября Фото:
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300-летие Перми

Центр городской культуры готовит к открытию выставочный проект «Пермь 30». Он, в отличие от всего, что происходит в Перми последний год, посвящен последним трем десяткам лет в истории города, говорят организаторы.

«Проект „Пермь 300“, который сегодня на слуху у каждого пермяка, касается истории города как таковой. А наш „Пермь 30“ посвящен нашим с вами личным историям, выпавшим на последние три десятка лет городской жизни», — отмечают авторы выставки в анонсе.

Первая часть выставки основана на воспоминаниях историков, журналистов, ученых и представителей гуманитарной мысли, которые рассказывают о том, что происходило в Перми с 1993 по 2022 годы. Здесь же авторы проекта дают волю зрителям — каждый сможет написать о событии, которое было важно для него в эти годы.

«Совместно, из разных кусочков и фрагментов мы попробуем составить примерный портрет того исторического периода, в котором жили и продолжаем жить», — поясняют организаторы. Вторая часть выставки посвящена только 2023 году — году 300-летия Перми. Здесь художники предлагают не только вспомнить о том, что уже случилось, но и спроектировать вариант будущего города.

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Центр городской культуры готовит к открытию выставочный проект «Пермь 30». Он, в отличие от всего, что происходит в Перми последний год, посвящен последним трем десяткам лет в истории города, говорят организаторы. «Проект „Пермь 300“, который сегодня на слуху у каждого пермяка, касается истории города как таковой. А наш „Пермь 30“ посвящен нашим с вами личным историям, выпавшим на последние три десятка лет городской жизни», — отмечают авторы выставки в анонсе. Первая часть выставки основана на воспоминаниях историков, журналистов, ученых и представителей гуманитарной мысли, которые рассказывают о том, что происходило в Перми с 1993 по 2022 годы. Здесь же авторы проекта дают волю зрителям — каждый сможет написать о событии, которое было важно для него в эти годы. «Совместно, из разных кусочков и фрагментов мы попробуем составить примерный портрет того исторического периода, в котором жили и продолжаем жить», — поясняют организаторы. Вторая часть выставки посвящена только 2023 году — году 300-летия Перми. Здесь художники предлагают не только вспомнить о том, что уже случилось, но и спроектировать вариант будущего города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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