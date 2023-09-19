В ЯНАО пройдут бесплатные встречи с Антоном Макарским и Сергеем Лукьяненко

20 сентября 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

Встреча с Антоном Макарским пройдет в новоуренгойском дворце культуры «Октябрь» Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жители ЯНАО смогут бесплатно посетить встречи с актером Антоном Макарским и писателем Сергеем Лукьяненко, которые состоятся 30 сентября в Новом Уренгое. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства округа. Ямальцы могут прийти лично или подключиться по видеосвязи. «Жители Нового Уренгоя встретятся с писателем Сергеем Лукьяненко и актером Антоном Макарским. Общение со знаменитостями состоится 30 сентября в рамках проекта „Ямальские встречи“. Жители округа из других территорий смогут присоединиться к беседе в онлайн формате», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Идея подобных мероприятий родилась во время «Честного маршрута» губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова по округу. Почаще проводить встречи со звездами главу региона попросила жительница Губкинского. Пообщаться с автором книг «Ночной дозор», «Черновик» и прочих можно будет в школе №17. Встреча с актером и певцом Антоном Макарским пройдет в городском дворце культуры «Октябрь».

Жители ЯНАО смогут бесплатно посетить встречи с актером Антоном Макарским и писателем Сергеем Лукьяненко, которые состоятся 30 сентября в Новом Уренгое. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства округа. Ямальцы могут прийти лично или подключиться по видеосвязи. «Жители Нового Уренгоя встретятся с писателем Сергеем Лукьяненко и актером Антоном Макарским. Общение со знаменитостями состоится 30 сентября в рамках проекта „Ямальские встречи“. Жители округа из других территорий смогут присоединиться к беседе в онлайн формате», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Идея подобных мероприятий родилась во время «Честного маршрута» губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова по округу. Почаще проводить встречи со звездами главу региона попросила жительница Губкинского. Пообщаться с автором книг «Ночной дозор», «Черновик» и прочих можно будет в школе №17. Встреча с актером и певцом Антоном Макарским пройдет в городском дворце культуры «Октябрь».