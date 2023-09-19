19 сентября 2023
18 сентября 2023

В ЯНАО пройдут бесплатные встречи с Антоном Макарским и Сергеем Лукьяненко

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Антон и Виктория Макарские. Интервью. Екатеринбург , макарский антон
Встреча с Антоном Макарским пройдет в новоуренгойском дворце культуры «Октябрь» Фото:

Жители ЯНАО смогут бесплатно посетить встречи с актером Антоном Макарским и писателем Сергеем Лукьяненко, которые состоятся 30 сентября в Новом Уренгое. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства округа. Ямальцы могут прийти лично или подключиться по видеосвязи.

«Жители Нового Уренгоя встретятся с писателем Сергеем Лукьяненко и актером Антоном Макарским. Общение со знаменитостями состоится 30 сентября в рамках проекта „Ямальские встречи“. Жители округа из других территорий смогут присоединиться к беседе в онлайн формате», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Идея подобных мероприятий родилась во время «Честного маршрута» губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова по округу. Почаще проводить встречи со звездами главу региона попросила жительница Губкинского.

Пообщаться с автором книг «Ночной дозор», «Черновик» и прочих можно будет в школе №17. Встреча с актером и певцом Антоном Макарским пройдет в городском дворце культуры «Октябрь».

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители ЯНАО смогут бесплатно посетить встречи с актером Антоном Макарским и писателем Сергеем Лукьяненко, которые состоятся 30 сентября в Новом Уренгое. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства округа. Ямальцы могут прийти лично или подключиться по видеосвязи. «Жители Нового Уренгоя встретятся с писателем Сергеем Лукьяненко и актером Антоном Макарским. Общение со знаменитостями состоится 30 сентября в рамках проекта „Ямальские встречи“. Жители округа из других территорий смогут присоединиться к беседе в онлайн формате», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Идея подобных мероприятий родилась во время «Честного маршрута» губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова по округу. Почаще проводить встречи со звездами главу региона попросила жительница Губкинского. Пообщаться с автором книг «Ночной дозор», «Черновик» и прочих можно будет в школе №17. Встреча с актером и певцом Антоном Макарским пройдет в городском дворце культуры «Октябрь».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...