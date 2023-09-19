Екатеринбургский аэропорт остался без пиарщика

20 сентября 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

Андрей Клименских перешел на работу в УК «Аэропорты регионов» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Директор по стратегическим коммуникациям аэропорта «Кольцово» (Екатеринбург) Андрей Клименских покинул должность, перейдя в управляющую компанию «Аэропорты регионов». Его место пока вакантно. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Клименских. УК «Аэропорты регионов» — аэропортовый холдинг, осуществляющий управление региональными аэропортами на территории России, в частности, в Екатеринбурге. Офис компании находится в Москве. Пока идет поиск нового пиарщика, обязанности директора по стратегическим коммуникациям будет выполнять заместитель директора по стратегическим коммуникациям «Аэропортов Регионов» Дмитрий Тюхтин.

Директор по стратегическим коммуникациям аэропорта «Кольцово» (Екатеринбург) Андрей Клименских покинул должность, перейдя в управляющую компанию «Аэропорты регионов». Его место пока вакантно. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Клименских. УК «Аэропорты регионов» — аэропортовый холдинг, осуществляющий управление региональными аэропортами на территории России, в частности, в Екатеринбурге. Офис компании находится в Москве. Пока идет поиск нового пиарщика, обязанности директора по стратегическим коммуникациям будет выполнять заместитель директора по стратегическим коммуникациям «Аэропортов Регионов» Дмитрий Тюхтин.