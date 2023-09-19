19 сентября 2023

Екатеринбургский аэропорт остался без пиарщика

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый рейс авиасообщения Екатеринбург-Тобольск авиакомпании Red Wings. Екатеринбург, клименских андрей
Андрей Клименских перешел на работу в УК «Аэропорты регионов» Фото:

Директор по стратегическим коммуникациям аэропорта «Кольцово» (Екатеринбург) Андрей Клименских покинул должность, перейдя в управляющую компанию «Аэропорты регионов». Его место пока вакантно. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Клименских.

УК «Аэропорты регионов» — аэропортовый холдинг, осуществляющий управление региональными аэропортами на территории России, в частности, в Екатеринбурге. Офис компании находится в Москве. Пока идет поиск нового пиарщика, обязанности директора по стратегическим коммуникациям будет выполнять заместитель директора по стратегическим коммуникациям «Аэропортов Регионов» Дмитрий Тюхтин.

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Директор по стратегическим коммуникациям аэропорта «Кольцово» (Екатеринбург) Андрей Клименских покинул должность, перейдя в управляющую компанию «Аэропорты регионов». Его место пока вакантно. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Клименских. УК «Аэропорты регионов» — аэропортовый холдинг, осуществляющий управление региональными аэропортами на территории России, в частности, в Екатеринбурге. Офис компании находится в Москве. Пока идет поиск нового пиарщика, обязанности директора по стратегическим коммуникациям будет выполнять заместитель директора по стратегическим коммуникациям «Аэропортов Регионов» Дмитрий Тюхтин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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