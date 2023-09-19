Екатеринбургский аэропорт остался без пиарщика

Андрей Клименских перешел на работу в УК «Аэропорты регионов»
Директор по стратегическим коммуникациям аэропорта «Кольцово» (Екатеринбург) Андрей Клименских покинул должность, перейдя в управляющую компанию «Аэропорты регионов». Его место пока вакантно. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Клименских.
УК «Аэропорты регионов» — аэропортовый холдинг, осуществляющий управление региональными аэропортами на территории России, в частности, в Екатеринбурге. Офис компании находится в Москве. Пока идет поиск нового пиарщика, обязанности директора по стратегическим коммуникациям будет выполнять заместитель директора по стратегическим коммуникациям «Аэропортов Регионов» Дмитрий Тюхтин.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!