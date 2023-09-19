19 сентября 2023

Глава ПГНИУ Германов вспомнил первые минуты нападения на вуз

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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День трагедии в ПГНИУ. Пермь
Игорь Германов возложил цветы к месту трагедии Фото:
новость из сюжета
Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

И.о. ректора Пермского университета (ПГНИУ) Игорь Германов поделился с журналистами воспоминаниями о вооруженном нападении на вуз, которое произошло два года назад — 20 сентября 2021 года. По его словам, в первые минуты он был растерян и не верил в реальность происходящего.

«Я шел по переходу, а навстречу бежали студенты, очень испуганные со словами: „Стреляют!“. Представить себе, что это может случиться на территории университета очень сложно, поэтому конечно какая-то растерянность появилась. Потом я выглянул в окно и увидел, что на площади перед восьмым корпусом лежат раненые, что студенты выпрыгивают из окон корпуса. Но основное ощущение тогда было, что это не может происходить», — рассказал URA.RU Германов.

Сегодня в ПГНИУ вспоминают жертв трагедии. Их почтили минутой молчания, люди несут в кампус цветы. Атака на вуз произошла 20 сентября 2021 года, тогда погибли шесть человек, а десятки получили ранения. Нападавшего приговорили в пожизненному сроку заключения.

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И.о. ректора Пермского университета (ПГНИУ) Игорь Германов поделился с журналистами воспоминаниями о вооруженном нападении на вуз, которое произошло два года назад — 20 сентября 2021 года. По его словам, в первые минуты он был растерян и не верил в реальность происходящего. «Я шел по переходу, а навстречу бежали студенты, очень испуганные со словами: „Стреляют!“. Представить себе, что это может случиться на территории университета очень сложно, поэтому конечно какая-то растерянность появилась. Потом я выглянул в окно и увидел, что на площади перед восьмым корпусом лежат раненые, что студенты выпрыгивают из окон корпуса. Но основное ощущение тогда было, что это не может происходить», — рассказал URA.RU Германов. Сегодня в ПГНИУ вспоминают жертв трагедии. Их почтили минутой молчания, люди несут в кампус цветы. Атака на вуз произошла 20 сентября 2021 года, тогда погибли шесть человек, а десятки получили ранения. Нападавшего приговорили в пожизненному сроку заключения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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