Как в Перми судили студента, устроившего стрельбу в университете

Хронология самых значимых событий в суде над Тимуром Бекмансуровым

19 сентября 2023 в 08:00 Размер текста - 17 +

Судебный процесс над Тимуром Бекмансуровым длился пять месяцев Фото: Сергей Русанов © URA.RU статья из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Два года назад, 20 сентября 2021, года первокурсник пермского классического университета Тимур Бекмансуров устроил нападение на вуз. Тогда погибли шесть человек, десятки получили ранения. В течение пяти месяцев уголовное дело стрелка рассматривалось в суде. Все заседания проходили в открытом режиме. Любой желающий мог прийти и посмотреть в глаза преступнику. За несколько дней до Нового года суд вынес приговор 19-летнему студенту приговор. URA.RU вспомнило самые значимые этого процесса. Признание вины и отказ от адвоката После ампутации ноги стрелок передвигается на костылях Фото: Анфалов Максим © URA.RU Еще на стадии предварительного следствия Бекмансуров полностью признал свою вину. Он всячески содействовал следствию. Во время следственных действий студент отказался от услуг адвоката, но впоследствии все же стал сотрудничать с государственным защитником. Свой арест стрелок ни разу не обжаловал и до вынесения приговора находился в пермском СИЗО. Воспоминания пострадавших о 20 сентября Одними из первых в судебном заседании выступали пострадавшие от нападения студенты университета. Они признались, что не сразу поняли, что это стрельба, многие из них подумали, что это петарды или лопнувшие шины автомобиля. О том, что им грозит опасность, поняли, когда увидели разбегающихся в разные стороны людей. Выжившим студентам удалось добежать до учебных корпусов вуза, где им оказали первую помощь. Мать погибшего при нападении Ярослава Арамелева пожелала Бекмансурову смерти. «Чтоб ты сдох, гад», — обратилась она к стрелку во время процесса. Семья стрелка ни разу не появилась в суде Новость по теме В Перми допросили мать Бекмансурова, напавшего на университет Родители Бекмансурова ни разу не были замечены в суде. Мать была допрошена удаленно по видеосвязи, поскольку после совершения преступления она продала недвижимость и переехала в другой регион. Отец преступника также не смог явиться на заседание, но по другой причине — он уехал добровольцем на Донбасс. Поддерживают ли они общение со своим сыном сейчас неизвестно. Бекмансуров планировал отправиться воевать на Донбасс В суде выяснилось, что стрелявший в университете студент планировал пойти по стопам отца и хотел отправиться воевать в ДНР после окончания вуза и службы в армии. Своими планами он поделился с приятельницей. Алкоголь, наркотики и таблетки в день нападения Одноклассник Бекмансурова, выступивший в суде, заявил, что неоднократно видел, как его друг принимает алкоголь, а однажды заметил, что Бекмансуров употреблял наркотики. Сам стрелок признался, что перед тем, как 20 сентября отправиться в университет, он принял запрещенные препараты. Психиатрическая экспертиза и споры вокруг нее Стрелок уверен в своей невменяемости Фото: Максим Анфалов © URA.RU На стадии предварительного следствия Бекмансурову была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, для этого студента отправили в Санкт-Петербург. Врачи пришли к выводу, что стрелок вменяем и на момент совершения преступления осознавал все свои действия и их последствия. Сам Бекмансуров неоднократно заявлял, что имеет психическое расстройство, требовал проведение повторной экспертизы, но суд пришел к выводу, что в этом нет необходимости. Последнее слово стрелка В течение судебного процесса Бекмансуров был немногословен. Он отказался давать показания, полностью признал свою вину и не был против возмещения морального вреда пострадавшим. Последнее слово студент читал по бумажке. «Прошу учесть состояние моего здоровья, а именно третью группу инвалидности. Прошу не применять в отношении меня максимальное наказание», — произнес молодой человек в суде. Приговор Оглашение приговора Бекмансурову состоялось 28 декабря 2022 года. Судья Сергей Коробейников в течение целого дня зачитывал свое решение. Преступник отправился в колонию особого режима на пожизненный срок, как и требовал этого прокурор. Все время пока судья зачитывал приговор, Бекмансуров стоял на одной ноге. После того как все закончилось, он не проронил ни слова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Два года назад, 20 сентября 2021, года первокурсник пермского классического университета Тимур Бекмансуров устроил нападение на вуз. Тогда погибли шесть человек, десятки получили ранения. В течение пяти месяцев уголовное дело стрелка рассматривалось в суде. Все заседания проходили в открытом режиме. Любой желающий мог прийти и посмотреть в глаза преступнику. За несколько дней до Нового года суд вынес приговор 19-летнему студенту приговор. URA.RU вспомнило самые значимые этого процесса. Признание вины и отказ от адвоката Еще на стадии предварительного следствия Бекмансуров полностью признал свою вину. Он всячески содействовал следствию. Во время следственных действий студент отказался от услуг адвоката, но впоследствии все же стал сотрудничать с государственным защитником. Свой арест стрелок ни разу не обжаловал и до вынесения приговора находился в пермском СИЗО. Воспоминания пострадавших о 20 сентября Одними из первых в судебном заседании выступали пострадавшие от нападения студенты университета. Они признались, что не сразу поняли, что это стрельба, многие из них подумали, что это петарды или лопнувшие шины автомобиля. О том, что им грозит опасность, поняли, когда увидели разбегающихся в разные стороны людей. Выжившим студентам удалось добежать до учебных корпусов вуза, где им оказали первую помощь. Мать погибшего при нападении Ярослава Арамелева пожелала Бекмансурову смерти. «Чтоб ты сдох, гад», — обратилась она к стрелку во время процесса. Семья стрелка ни разу не появилась в суде Родители Бекмансурова ни разу не были замечены в суде. Мать была допрошена удаленно по видеосвязи, поскольку после совершения преступления она продала недвижимость и переехала в другой регион. Отец преступника также не смог явиться на заседание, но по другой причине — он уехал добровольцем на Донбасс. Поддерживают ли они общение со своим сыном сейчас неизвестно. Бекмансуров планировал отправиться воевать на Донбасс В суде выяснилось, что стрелявший в университете студент планировал пойти по стопам отца и хотел отправиться воевать в ДНР после окончания вуза и службы в армии. Своими планами он поделился с приятельницей. Алкоголь, наркотики и таблетки в день нападения Одноклассник Бекмансурова, выступивший в суде, заявил, что неоднократно видел, как его друг принимает алкоголь, а однажды заметил, что Бекмансуров употреблял наркотики. Сам стрелок признался, что перед тем, как 20 сентября отправиться в университет, он принял запрещенные препараты. Психиатрическая экспертиза и споры вокруг нее На стадии предварительного следствия Бекмансурову была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, для этого студента отправили в Санкт-Петербург. Врачи пришли к выводу, что стрелок вменяем и на момент совершения преступления осознавал все свои действия и их последствия. Сам Бекмансуров неоднократно заявлял, что имеет психическое расстройство, требовал проведение повторной экспертизы, но суд пришел к выводу, что в этом нет необходимости. Последнее слово стрелка В течение судебного процесса Бекмансуров был немногословен. Он отказался давать показания, полностью признал свою вину и не был против возмещения морального вреда пострадавшим. Последнее слово студент читал по бумажке. «Прошу учесть состояние моего здоровья, а именно третью группу инвалидности. Прошу не применять в отношении меня максимальное наказание», — произнес молодой человек в суде. Приговор