07 сентября 2023
06 сентября 2023

Губернатор ЯНАО Артюхов отвезет мэров в тундру. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Поездка губернатора с главами намечена в 20-х числах сентября Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отвезет мэров в тундру. Как сообщают URA.RU источники в политбомонде, главе региона очень понравилась идея информационного детокса в окружении кочевников, поэтому он решил в этот раз взять градоначальников с собой.

«Артюхов собирается вывезти глав муниципалитетов в тундру. Говорят, что это произойдет после совета глав, 25—26 сентября», — сообщил источник.

В пресс-службе правительства агентству сообщили, что не знают о планах губернатора. Известно, что Артюхов еще в прошлом году порекомендовал подчиненным такой вид отдыха.

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов отправился на несколько дней в тундру к кочевой семье Вэненго. Помимо отдыха, губернатор расспрашивал кочевников об актуальных проблемах, которые власти собирались решить после приезда Артюхова обратно.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отвезет мэров в тундру. Как сообщают URA.RU источники в политбомонде, главе региона очень понравилась идея информационного детокса в окружении кочевников, поэтому он решил в этот раз взять градоначальников с собой. «Артюхов собирается вывезти глав муниципалитетов в тундру. Говорят, что это произойдет после совета глав, 25—26 сентября», — сообщил источник. В пресс-службе правительства агентству сообщили, что не знают о планах губернатора. Известно, что Артюхов еще в прошлом году порекомендовал подчиненным такой вид отдыха. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов отправился на несколько дней в тундру к кочевой семье Вэненго. Помимо отдыха, губернатор расспрашивал кочевников об актуальных проблемах, которые власти собирались решить после приезда Артюхова обратно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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