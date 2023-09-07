Губернатор ЯНАО Артюхов отвезет мэров в тундру. Инсайд

08 сентября 2023 в 14:04 Размер текста - 17 +

Поездка губернатора с главами намечена в 20-х числах сентября Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отвезет мэров в тундру. Как сообщают URA.RU источники в политбомонде, главе региона очень понравилась идея информационного детокса в окружении кочевников, поэтому он решил в этот раз взять градоначальников с собой. «Артюхов собирается вывезти глав муниципалитетов в тундру. Говорят, что это произойдет после совета глав, 25—26 сентября», — сообщил источник. В пресс-службе правительства агентству сообщили, что не знают о планах губернатора. Известно, что Артюхов еще в прошлом году порекомендовал подчиненным такой вид отдыха. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов отправился на несколько дней в тундру к кочевой семье Вэненго. Помимо отдыха, губернатор расспрашивал кочевников об актуальных проблемах, которые власти собирались решить после приезда Артюхова обратно.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отвезет мэров в тундру. Как сообщают URA.RU источники в политбомонде, главе региона очень понравилась идея информационного детокса в окружении кочевников, поэтому он решил в этот раз взять градоначальников с собой. «Артюхов собирается вывезти глав муниципалитетов в тундру. Говорят, что это произойдет после совета глав, 25—26 сентября», — сообщил источник. В пресс-службе правительства агентству сообщили, что не знают о планах губернатора. Известно, что Артюхов еще в прошлом году порекомендовал подчиненным такой вид отдыха. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов отправился на несколько дней в тундру к кочевой семье Вэненго. Помимо отдыха, губернатор расспрашивал кочевников об актуальных проблемах, которые власти собирались решить после приезда Артюхова обратно.