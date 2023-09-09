09 сентября 2023
08 сентября 2023

Артюхов официально избран губернатором ЯНАО во второй раз

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Депутаты переизбрали Дмитрия Артюхова Фото:

Дмитрий Артюхов официально избран губернатором ЯНАО, набрав 17 голосов в законодательном собрании. Об этом сообщается на сайте заксобрания.

«Счетная комиссия подвела итоги тайного голосования по избранию губернатора ЯНАО. Результаты голосования: за кандидатуру Дмитрия Артюхова — 17 голосов, за кандидатуру Александра Голубенко — 2 голоса, за кандидатуру Максима Лазарева — 1 голос. Избранным губернатором автономного округа считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленного числа депутатов законодательного собрания», — говорится в сообщении. Из 21 бюллетеня один был объявлен недействительным.

Артюхов поблагодарил за оказанное доверие. Инаугурация губернатора пройдет через несколько часов.

Ранее URA.RU сообщало, что в парламенте ЯНАО прошло заседание, на котором выбрали нового губернатора региона. Свои голоса отдал 21 депутат.

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Дмитрий Артюхов официально избран губернатором ЯНАО, набрав 17 голосов в законодательном собрании. Об этом сообщается на сайте заксобрания. «Счетная комиссия подвела итоги тайного голосования по избранию губернатора ЯНАО. Результаты голосования: за кандидатуру Дмитрия Артюхова — 17 голосов, за кандидатуру Александра Голубенко — 2 голоса, за кандидатуру Максима Лазарева — 1 голос. Избранным губернатором автономного округа считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленного числа депутатов законодательного собрания», — говорится в сообщении. Из 21 бюллетеня один был объявлен недействительным. Артюхов поблагодарил за оказанное доверие. Инаугурация губернатора пройдет через несколько часов. Ранее URA.RU сообщало, что в парламенте ЯНАО прошло заседание, на котором выбрали нового губернатора региона. Свои голоса отдал 21 депутат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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