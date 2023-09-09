Артюхов официально избран губернатором ЯНАО во второй раз

10 сентября 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

Депутаты переизбрали Дмитрия Артюхова Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов официально избран губернатором ЯНАО, набрав 17 голосов в законодательном собрании. Об этом сообщается на сайте заксобрания. «Счетная комиссия подвела итоги тайного голосования по избранию губернатора ЯНАО. Результаты голосования: за кандидатуру Дмитрия Артюхова — 17 голосов, за кандидатуру Александра Голубенко — 2 голоса, за кандидатуру Максима Лазарева — 1 голос. Избранным губернатором автономного округа считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленного числа депутатов законодательного собрания», — говорится в сообщении. Из 21 бюллетеня один был объявлен недействительным. Артюхов поблагодарил за оказанное доверие. Инаугурация губернатора пройдет через несколько часов. Ранее URA.RU сообщало, что в парламенте ЯНАО прошло заседание, на котором выбрали нового губернатора региона. Свои голоса отдал 21 депутат.

Дмитрий Артюхов официально избран губернатором ЯНАО, набрав 17 голосов в законодательном собрании. Об этом сообщается на сайте заксобрания. «Счетная комиссия подвела итоги тайного голосования по избранию губернатора ЯНАО. Результаты голосования: за кандидатуру Дмитрия Артюхова — 17 голосов, за кандидатуру Александра Голубенко — 2 голоса, за кандидатуру Максима Лазарева — 1 голос. Избранным губернатором автономного округа считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленного числа депутатов законодательного собрания», — говорится в сообщении. Из 21 бюллетеня один был объявлен недействительным. Артюхов поблагодарил за оказанное доверие. Инаугурация губернатора пройдет через несколько часов. Ранее URA.RU сообщало, что в парламенте ЯНАО прошло заседание, на котором выбрали нового губернатора региона. Свои голоса отдал 21 депутат.