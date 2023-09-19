В Тюмени упал спрос на новые иномарки

20 сентября 2023 в 13:34 Размер текста - 17 +

В дилерском центре рассказали, что покупатели давно переориентировались на китайских производителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В тюменских автосалонах в сентябре зафиксировали падение спроса на новые иномарки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГК «Автоград». «Небольшая сезонная просадка — обычная для сентября. Начинается школа, сбор урожая, вирусные заболевания. Из-за этого в начале осени спрос чуть ниже, чем в августе», — сообщили в пресс-службе «Автограда». При этом дилеры прогнозируют, что к концу сентября клиентская активность вновь увеличится. В «Автограде» отметили, что наибольшим спросом среди горожан сейчас пользуются автомобили китайских брендов. Там добавили, что горожане отдают предпочтения машинам из Китая потому как на них проще найти запасные части, чем на автомобили европейских марок.

В тюменских автосалонах в сентябре зафиксировали падение спроса на новые иномарки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГК «Автоград». «Небольшая сезонная просадка — обычная для сентября. Начинается школа, сбор урожая, вирусные заболевания. Из-за этого в начале осени спрос чуть ниже, чем в августе», — сообщили в пресс-службе «Автограда». При этом дилеры прогнозируют, что к концу сентября клиентская активность вновь увеличится. В «Автограде» отметили, что наибольшим спросом среди горожан сейчас пользуются автомобили китайских брендов. Там добавили, что горожане отдают предпочтения машинам из Китая потому как на них проще найти запасные части, чем на автомобили европейских марок.