Попавший под санкции пермский завод зовет на учебу, за которую платит стипендию

Пермское АО «Редуктор-ПМ» открыло набор на учебу с выплатой стипендии

20 сентября 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

Завод производит вертолетные редукторы и трансмиссии Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Пермское предприятие оборонно-промышленного комплекса «Редуктор-ПМ», которое находится под санкциями США, объявило набор на обучение семи профессиям. На время учебы с кандидатами заключается договор, по которому им будут выплачивать стипендию. После успешной сдачи экзаменов учеников обещают трудоустроить на завод. «Редуктор-ПМ» объявляет набор на обучение по профессиям: оператор станков с программным управлением, станочник широкого профиля, слесарь механосборочных работ, шлифовщик, токарь, контролер станочных и слесарных работ, контролер измерительных приборов и специнструмента. Срок обучения — 2-3 месяца, ученикам ежемесячно выплачивается стипендия в 21 тысячу рублей. После сдачи экзаменов ученику гарантировано трудоустройство по профессии на постоянную ставку», — сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что теоретические занятия будут проходить в учебном центре завода, практику ученики освоят в цехах предприятия. При отборе кандидатов приоритет отдается тем, у кого имеется профессиональное техническое образование. Пермское АО «Редуктор-ПМ» выпускает вертолетные редукторы и трансмиссии. Основным акционером завода является государственный холдинг «Вертолеты России». Весной 2022 года предприятие внесли в санкционный список США. Таким образом западные страны усиливают давление на российскую экономику из-за спецоперации РФ на Украине. Ранее URA.RU рассказывало, что курс обучения с ежемесячными выплатами стипендии в 20 тысяч рублей запустило предприятие оборонно-промышленного комплекса «ОДК-Пермские Моторы». Срок учебы на заводе составляет три месяца. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермское предприятие оборонно-промышленного комплекса «Редуктор-ПМ», которое находится под санкциями США, объявило набор на обучение семи профессиям. На время учебы с кандидатами заключается договор, по которому им будут выплачивать стипендию. После успешной сдачи экзаменов учеников обещают трудоустроить на завод. «Редуктор-ПМ» объявляет набор на обучение по профессиям: оператор станков с программным управлением, станочник широкого профиля, слесарь механосборочных работ, шлифовщик, токарь, контролер станочных и слесарных работ, контролер измерительных приборов и специнструмента. Срок обучения — 2-3 месяца, ученикам ежемесячно выплачивается стипендия в 21 тысячу рублей. После сдачи экзаменов ученику гарантировано трудоустройство по профессии на постоянную ставку», — сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что теоретические занятия будут проходить в учебном центре завода, практику ученики освоят в цехах предприятия. При отборе кандидатов приоритет отдается тем, у кого имеется профессиональное техническое образование. Пермское АО «Редуктор-ПМ» выпускает вертолетные редукторы и трансмиссии. Основным акционером завода является государственный холдинг «Вертолеты России». Весной 2022 года предприятие внесли в санкционный список США. Таким образом западные страны усиливают давление на российскую экономику из-за спецоперации РФ на Украине. Ранее URA.RU рассказывало, что курс обучения с ежемесячными выплатами стипендии в 20 тысяч рублей запустило предприятие оборонно-промышленного комплекса «ОДК-Пермские Моторы». Срок учебы на заводе составляет три месяца.