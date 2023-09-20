Погиб спасатель при обрушении дома в Балашихе

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Взрыв газа в жилом доме в г. Балашиха. Москва, мчс, последствия взрыва, скорая помощь, балашиха
На спасателя обрушилась плита Фото:
новость из сюжета
В Балашихе произошел взрыв газа в жилом доме

Погиб один из спасателей при обрушении дома в Балашихе. Об этом сообщил московский портал MSK1.RU. По данным ведомства, на него обрушилась плита.

Обновлено в 14:28: В МЧС РФ сообщили, что два спасателя погибли. Из-под завалов извлечены четыре сотрудника МЧС, им оказывают медицинскую помощь.

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Погиб один из спасателей при обрушении дома в Балашихе. Об этом сообщил московский портал MSK1.RU. По данным ведомства, на него обрушилась плита. Обновлено в 14:28: В МЧС РФ сообщили, что два спасателя погибли. Из-под завалов извлечены четыре сотрудника МЧС, им оказывают медицинскую помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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