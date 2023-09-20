Погиб спасатель при обрушении дома в Балашихе

На спасателя обрушилась плита
новость из сюжетаВ Балашихе произошел взрыв газа в жилом доме
Погиб один из спасателей при обрушении дома в Балашихе. Об этом сообщил московский портал MSK1.RU. По данным ведомства, на него обрушилась плита.
Обновлено в 14:28: В МЧС РФ сообщили, что два спасателя погибли. Из-под завалов извлечены четыре сотрудника МЧС, им оказывают медицинскую помощь.
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