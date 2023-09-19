19 сентября 2023

В Перми скончался врач-инфекционист из Нагорного Карабаха

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Алексеем Мамунцем состоится 22 сентября Фото:

В Перми на 89-м году ушел из жизни известный врач-инфекционист, профессор кафедры детских инфекционных болезней, член совета педиатрического факультета ПГМА, врач высшей квалификации по специальности инфекционные болезни Алексей Мамунц. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

«Алексей Хачатурович Мамунц родился и вырос в Нагорном Карабахе, там же он получил первое медицинское образование. В Перми Мамунц закончил аспирантуру в Пермском государственном медицинском университете, после чего стал лечить детей от инфекционных заболеваний. В течение 30 лет Мамунц был главным внештатным инфекционистом региона», — рассказали в министерстве.

Алексей Мамунц принимал участие в решении таких вопросов, как крупные вспышки ботулизма в Краснокамске, дизентерии в Губахе, пищевой токсикоинфекции в Гайнском районе, сальмонеллеза в Березниках и Белоевском районе. До последних дней он вел профессиональную деятельность и консультировал больных.

Похороны Алексея Мамунца состоятся 22 сентября. Прощание будет организовано в большом ритуальном зале на ул. Старцева, 61 в 11.00.

Алексей Хачатурович Мамунц
Алексей Хачатурович Мамунц
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В Перми на 89-м году ушел из жизни известный врач-инфекционист, профессор кафедры детских инфекционных болезней, член совета педиатрического факультета ПГМА, врач высшей квалификации по специальности инфекционные болезни Алексей Мамунц. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «Алексей Хачатурович Мамунц родился и вырос в Нагорном Карабахе, там же он получил первое медицинское образование. В Перми Мамунц закончил аспирантуру в Пермском государственном медицинском университете, после чего стал лечить детей от инфекционных заболеваний. В течение 30 лет Мамунц был главным внештатным инфекционистом региона», — рассказали в министерстве. Алексей Мамунц принимал участие в решении таких вопросов, как крупные вспышки ботулизма в Краснокамске, дизентерии в Губахе, пищевой токсикоинфекции в Гайнском районе, сальмонеллеза в Березниках и Белоевском районе. До последних дней он вел профессиональную деятельность и консультировал больных. Похороны Алексея Мамунца состоятся 22 сентября. Прощание будет организовано в большом ритуальном зале на ул. Старцева, 61 в 11.00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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