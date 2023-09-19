В Кургане установят памятник легендарному директору Дворца детского (юношеского) творчества

В Кургане установят памятник легендарному директору ДД (Ю)Т

20 сентября 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Памятную доску курганскому директору установят на фасаде здания ДД (Ю)Т Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кургане установят памятный знак директору Дворца детского юношеского творчества (ДД (Ю)Т) Сафоновой Марии Валентиновне. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на заседании депутатской комиссии по социальной политике, где принималось это решение «На основании ходатайствования МБОУДО „ДД (Ю)Т“ об установлении памятного знака Сафоновой Марии Валентиновне, руководившей Дворцом пионеров и школьников с 1962 по 2002 год, разработан проект курганской гордумы. Прошу принять решение», — следует из доклада. Решение об установлении памятника было принято депутатами единогласно. Памятную доску за счет средств учреждения установят на фасаде здания ДД (Ю)Т по улице Гоголя, 54. Мария Сафонова родилась в 1936 году в Баку. Свою трудовую деятельность она начинала в курганской школе №11. Работала директором ДД (Ю)Т 40 лет, создала множество коллективов, таких как духовой оркестр «Аккорд» и ансамбль «Мечта», а также была удостоена званий «Заслуженный работник культуры РСФСР» и «Почетный гражданин города Кургана». Легендарный директор учреждения умерла в 2017 году.

В Кургане установят памятный знак директору Дворца детского юношеского творчества (ДД (Ю)Т) Сафоновой Марии Валентиновне. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на заседании депутатской комиссии по социальной политике, где принималось это решение «На основании ходатайствования МБОУДО „ДД (Ю)Т“ об установлении памятного знака Сафоновой Марии Валентиновне, руководившей Дворцом пионеров и школьников с 1962 по 2002 год, разработан проект курганской гордумы. Прошу принять решение», — следует из доклада. Решение об установлении памятника было принято депутатами единогласно. Памятную доску за счет средств учреждения установят на фасаде здания ДД (Ю)Т по улице Гоголя, 54. Мария Сафонова родилась в 1936 году в Баку. Свою трудовую деятельность она начинала в курганской школе №11. Работала директором ДД (Ю)Т 40 лет, создала множество коллективов, таких как духовой оркестр «Аккорд» и ансамбль «Мечта», а также была удостоена званий «Заслуженный работник культуры РСФСР» и «Почетный гражданин города Кургана». Легендарный директор учреждения умерла в 2017 году.