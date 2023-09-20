Пашинян высказался о прекращении боев в Нагорном Карабахе Пашинян: Армения не участвовала в переговорах между Азербайджаном и Карабахом 20 сентября 2023 в 15:19 Размер текста - 17 + Бои в Карабахе не прекратились полностью, заявил Пашинян Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Официальные представители Армении не принимали участие в переговорах о прекращении огня между Нагорным Карабахом и Азербайджаном. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. «Армения не участвовала в подписании документа по Нагорному Карабаху и не была стороной обсуждений», — заявил Никол Пашинян в своем послании к народу, передает Factor.am . Он также отметил, что военные действия в Карабахе не прекратились полностью, а лишь снизилась их интенсивность. Также он глава республики выразил надежду на то, что российские миротворцы обеспечат безопасность гражданских в регионе. Азербайджан начал антитеррористическую операцию в Нагорном Карабахе 19 сентября. За сутки боев армия Карабаха потеряла более тысячи человек в столкновениях с азербайджанскими военными. Армянские формирования, находящиеся на территории региона, сложили оружие. Минобороны Азербайджана подтвердило капитуляцию Карабаха. Официальные представители Армении не принимали участие в переговорах о прекращении огня между Нагорным Карабахом и Азербайджаном. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. «Армения не участвовала в подписании документа по Нагорному Карабаху и не была стороной обсуждений», — заявил Никол Пашинян в своем послании к народу, передает Factor.am. Он также отметил, что военные действия в Карабахе не прекратились полностью, а лишь снизилась их интенсивность. Также он глава республики выразил надежду на то, что российские миротворцы обеспечат безопасность гражданских в регионе. Азербайджан начал антитеррористическую операцию в Нагорном Карабахе 19 сентября. За сутки боев армия Карабаха потеряла более тысячи человек в столкновениях с азербайджанскими военными. Армянские формирования, находящиеся на территории региона, сложили оружие. Минобороны Азербайджана подтвердило капитуляцию Карабаха. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям