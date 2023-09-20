Пашинян высказался о прекращении боев в Нагорном Карабахе

Пашинян: Армения не участвовала в переговорах между Азербайджаном и Карабахом
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Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, пашинян никол
Бои в Карабахе не прекратились полностью, заявил Пашинян Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Официальные представители Армении не принимали участие в переговорах о прекращении огня между Нагорным Карабахом и Азербайджаном. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Армения не участвовала в подписании документа по Нагорному Карабаху и не была стороной обсуждений», — заявил Никол Пашинян в своем послании к народу, передает Factor.am. Он также отметил, что военные действия в Карабахе не прекратились полностью, а лишь снизилась их интенсивность. Также он глава республики выразил надежду на то, что российские миротворцы обеспечат безопасность гражданских в регионе.

Азербайджан начал антитеррористическую операцию в Нагорном Карабахе 19 сентября. За сутки боев армия Карабаха потеряла более тысячи человек в столкновениях с азербайджанскими военными. Армянские формирования, находящиеся на территории региона, сложили оружие. Минобороны Азербайджана подтвердило капитуляцию Карабаха.

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Официальные представители Армении не принимали участие в переговорах о прекращении огня между Нагорным Карабахом и Азербайджаном. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. «Армения не участвовала в подписании документа по Нагорному Карабаху и не была стороной обсуждений», — заявил Никол Пашинян в своем послании к народу, передает Factor.am. Он также отметил, что военные действия в Карабахе не прекратились полностью, а лишь снизилась их интенсивность. Также он глава республики выразил надежду на то, что российские миротворцы обеспечат безопасность гражданских в регионе. Азербайджан начал антитеррористическую операцию в Нагорном Карабахе 19 сентября. За сутки боев армия Карабаха потеряла более тысячи человек в столкновениях с азербайджанскими военными. Армянские формирования, находящиеся на территории региона, сложили оружие. Минобороны Азербайджана подтвердило капитуляцию Карабаха.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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