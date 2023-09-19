Губернатор Махонин призвал поддержать пермские проекты на федеральном конкурсе

20 сентября 2023 в 18:58 Размер текста - 17 +

Махонин призвал выбрать лучший проект Пермского края Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин призвал пермяков проголосовать за достижения родного региона на портале «Достижения.рф». На сайте представлены современные проекты из всех регионов страны, в том числе пермские деревянные боги, балет, фестиваль «Оружие победы» и другие. Об этом глава края написал в своем telegram-канале. «Деревянные боги, пермский балет, уникальные операции на сердце, туристические, спортивные и патриотические проекты — этими и другими достижениями Пермский край представлен на всероссийском портале „Достижения.РФ“. Здесь жители всей страны голосуют за успехи своей малой родины и всей страны. Присоединяйтесь к голосованию, земляки!» — написал губернатор. Всего на сайте представлены 15 достижений края, за которые могут проголосовать пермяки. На сайте можно проголосовать за «Усолье Строгановское», тепличный комплекс «Пермский», труппу «Пермский балет», уникальные операции на сердце в центре сердечно-сосудистой хирургии, фестивали «Оружие победы», «Дягилевский фестиваль», «59 фестивалей 59 региона», проект «Дети едут к детям», «Пермских богов», забег «Царь горы», академический театр, курорт «Ключи», пермский марафон, киноиндустрию и футбольный манеж. Также на сайте можно посмотреть и проголосовать за проекты других регионов страны. Ранее URA.RU рассказывало о том, как пермские школьники и студенты представляли родной регион на федеральном конкурсе по разработке видеоигр «Начни игру». Перед пермяками предстояла задача решить кейсы в области разработки видеоигр и защитить свой проект перед потенциальными инвесторами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин призвал пермяков проголосовать за достижения родного региона на портале «Достижения.рф». На сайте представлены современные проекты из всех регионов страны, в том числе пермские деревянные боги, балет, фестиваль «Оружие победы» и другие. Об этом глава края написал в своем telegram-канале. «Деревянные боги, пермский балет, уникальные операции на сердце, туристические, спортивные и патриотические проекты — этими и другими достижениями Пермский край представлен на всероссийском портале „Достижения.РФ“. Здесь жители всей страны голосуют за успехи своей малой родины и всей страны. Присоединяйтесь к голосованию, земляки!» — написал губернатор. Всего на сайте представлены 15 достижений края, за которые могут проголосовать пермяки. На сайте можно проголосовать за «Усолье Строгановское», тепличный комплекс «Пермский», труппу «Пермский балет», уникальные операции на сердце в центре сердечно-сосудистой хирургии, фестивали «Оружие победы», «Дягилевский фестиваль», «59 фестивалей 59 региона», проект «Дети едут к детям», «Пермских богов», забег «Царь горы», академический театр, курорт «Ключи», пермский марафон, киноиндустрию и футбольный манеж. Также на сайте можно посмотреть и проголосовать за проекты других регионов страны. Ранее URA.RU рассказывало о том, как пермские школьники и студенты представляли родной регион на федеральном конкурсе по разработке видеоигр «Начни игру». Перед пермяками предстояла задача решить кейсы в области разработки видеоигр и защитить свой проект перед потенциальными инвесторами.