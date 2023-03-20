Пермяки создадут видеоигру для федерального конкурса

21 марта 2023 в 11:22 Размер текста - 17 +

Пермяки будут решать кейсы в сфере разработки игр Фото: Анна Майорова © URA.RU Учащиеся пермских образовательных учреждений представят Пермский край в финале всероссийского конкурса «Начни игру». Финалисты должны будут решить кейсы в области разработки видеоигр и защитить свои проекты перед будущими инвесторами, сообщает сайт краевого правительства. «Школьники и студенты из Пермского края вместе с финалистами из других регионов поборются за победу в первом сезоне Всероссийского конкурса по поиску и развитию талантов в игровой индустрии „Начни игру“», — передает сайт кабмина. Регион представят три участника на конкурсе: учащийся Высшей школы экономики, пермского техникума промышленных и информационных технологий и ученица школы №22 г. Пермь с углубленным изучением иностранных языков. Финал пройдет в с 21 по 24 марта в Татарстане. Там встретятся 300 участников из 59 регионов России. На предыдущих этапах разработчики создавали дизайн-документы будущей игры, backend для своих разработок на языке C# и придумывали персонажей. На конкурсе в качестве гостей будут присутствовать главы госорганов, руководители игровых студий и том-менеджеры компаний страны.

Учащиеся пермских образовательных учреждений представят Пермский край в финале всероссийского конкурса «Начни игру». Финалисты должны будут решить кейсы в области разработки видеоигр и защитить свои проекты перед будущими инвесторами, сообщает сайт краевого правительства. «Школьники и студенты из Пермского края вместе с финалистами из других регионов поборются за победу в первом сезоне Всероссийского конкурса по поиску и развитию талантов в игровой индустрии „Начни игру“», — передает сайт кабмина. Регион представят три участника на конкурсе: учащийся Высшей школы экономики, пермского техникума промышленных и информационных технологий и ученица школы №22 г. Пермь с углубленным изучением иностранных языков. Финал пройдет в с 21 по 24 марта в Татарстане. Там встретятся 300 участников из 59 регионов России. На предыдущих этапах разработчики создавали дизайн-документы будущей игры, backend для своих разработок на языке C# и придумывали персонажей. На конкурсе в качестве гостей будут присутствовать главы госорганов, руководители игровых студий и том-менеджеры компаний страны.