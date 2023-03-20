20 марта 2023

Пермяки создадут видеоигру для федерального конкурса

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Пермяки будут решать кейсы в сфере разработки игр Фото:

Учащиеся пермских образовательных учреждений представят Пермский край в финале всероссийского конкурса «Начни игру». Финалисты должны будут решить кейсы в области разработки видеоигр и защитить свои проекты перед будущими инвесторами, сообщает сайт краевого правительства.

«Школьники и студенты из Пермского края вместе с финалистами из других регионов поборются за победу в первом сезоне Всероссийского конкурса по поиску и развитию талантов в игровой индустрии „Начни игру“», — передает сайт кабмина. Регион представят три участника на конкурсе: учащийся Высшей школы экономики, пермского техникума промышленных и информационных технологий и ученица школы №22 г. Пермь с углубленным изучением иностранных языков.

Финал пройдет в с 21 по 24 марта в Татарстане. Там встретятся 300 участников из 59 регионов России. На предыдущих этапах разработчики создавали дизайн-документы будущей игры, backend для своих разработок на языке C# и придумывали персонажей. На конкурсе в качестве гостей будут присутствовать главы госорганов, руководители игровых студий и том-менеджеры компаний страны.

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Учащиеся пермских образовательных учреждений представят Пермский край в финале всероссийского конкурса «Начни игру». Финалисты должны будут решить кейсы в области разработки видеоигр и защитить свои проекты перед будущими инвесторами, сообщает сайт краевого правительства. «Школьники и студенты из Пермского края вместе с финалистами из других регионов поборются за победу в первом сезоне Всероссийского конкурса по поиску и развитию талантов в игровой индустрии „Начни игру“», — передает сайт кабмина. Регион представят три участника на конкурсе: учащийся Высшей школы экономики, пермского техникума промышленных и информационных технологий и ученица школы №22 г. Пермь с углубленным изучением иностранных языков. Финал пройдет в с 21 по 24 марта в Татарстане. Там встретятся 300 участников из 59 регионов России. На предыдущих этапах разработчики создавали дизайн-документы будущей игры, backend для своих разработок на языке C# и придумывали персонажей. На конкурсе в качестве гостей будут присутствовать главы госорганов, руководители игровых студий и том-менеджеры компаний страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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